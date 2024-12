Sesto Fiorentino, abbonamenti per la sosta: dal 2 gennaio cambiano le modalità di acquisto per residenti e lavoratori

SESTO FIORENTINO – Consiag Servizi Comuni avvisa gli utenti del Comune di Sesto Fiorentino che dal 2 gennaio 2025 gli abbonamenti per la sosta all’interno della ZCS 10 e ZCS 120 per residenti e lavoratori saranno acquistabili solamente tramite App Dropticket o con appuntamento presso l’ufficio al pubblico situato in via Gramsci 307 nei giorni […]

SESTO FIORENTINO – Consiag Servizi Comuni avvisa gli utenti del Comune di Sesto Fiorentino che dal 2 gennaio 2025 gli abbonamenti per la sosta all’interno della ZCS 10 e ZCS 120 per residenti e lavoratori saranno acquistabili solamente tramite App Dropticket o con appuntamento presso l’ufficio al pubblico situato in via Gramsci 307 nei giorni e orari di apertura. Contestualmente sarà disattivata la modalità di acquisto degli abbonamenti al parcometro. La verifica dell’avvenuto pagamento dell’abbonamento avviene tramite targa, pertanto non è necessario esporre alcuna ricevuta di pagamento. Rimane invece l’obbligo di esposizione del contrassegno in posizione ben visibile sul cruscotto della vettura. Per informazioni www.consiagservizicomuni.it – Assistenza clienti 0574 870566 – Ufficio al pubblico 055 4496373 (martedì dalle 14 alle 17 e il giovedì dalle 8:30 alle 12).