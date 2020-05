Sesto Fiorentino aderisce a “In Etruria”

SESTO FIORENTINO – Il comune di Sesto Fiorentino aderisce al progetto sugli itinerari escursionistici etruschi “In Etruria”.

Il progetto “In Etruria” punta alla valorizzazione, attraverso un collegamento escursionistico, di località con emergenze storico e archeologiche legate alla civiltà Etrusca. La Città Metropolitana di Firenze ha svolto nella trascorsa legislatura il ruolo di coordinatrice e capofila dei Comuni toccati dal percorso, per la progettazione e la realizzazione dello stesso secondo le indicazioni della Regione Toscana. Con un nuovo bando di finanziamento la Regione Toscana, nell’ottobre scorso, ha pubblicato un decreto per la concessione di contributi a sostegno degli investimenti per l’infrastrutturazione degli itinerari etruschi con cui rafforzarne fruibilità e percorribilità , dando la possibilità agli Enti locali di accedere ad un secondo finanziamento e individuando la Città Metropolitana tra i potenziali soggetti beneficiari. La Metrocittà si è resa disponibile ad essere individuata coma capofila per svolgere l’attività di Coordinatore del progetto per i Comuni interessati dal percorso che parte da Fucecchio (dipartendo dalla via Francigena) per toccare poi Cerreto Guidi, Vinci, Limite e Capraia per arrivare, attraverso il crinale del Montalbano, ad Artimino e quindi, passando per Comeana, fino a Signa e poi a San Donnino, dove una deviazione conduce fino a Gonfienti; ritornando ai Renai di Signa, utilizzando la pista pedociclabile esistente, si giunge a Firenze da cui si risale fino a Fiesole. L’importo del progetto definitivo è stato stimato in 112.024,88 euro.

Dopo la firma della convenzione da parte di tutti i Comuni, la città metropolitana potrà partecipare al bando. 80.000,00 saranno finanziati dalla Regione Toscana. La parte restante dell’importo sarà autofinanziata dagli Enti partecipanti nella misura complessiva di 32.024,88 euro: 8.422,32 euro dei quali a carico della città Metropolitana e i restanti 23.602,56 euro a carico dei Comuni.