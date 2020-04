Sesto Fiorentino. Celebrazioni 25 aprile, sabato la cerimonia in diretta streaming

SESTO FIORENTINO – In ottemperanza alle disposizioni per il contenimento del COVID-19 le celebrazioni per il 75esimo anniversario della Liberazione dal Nazifascismo si terranno sabato 25 aprile senza la presenza di pubblico.

Il sindaco Lorenzo Falchi, deporrà le corone commemorative presso il Cimitero Maggiore e sul Monumento al Partigiano di piazza De Amicis. La cerimonia di piazza De Amicis sarà trasmessa in streaming sulla pagina Facebook del Comune di Sesto Fiorentino a partire dalle ore 10; sono previsti gli interventi del sindaco e del presidente della sezione ANPI di Sesto Fiorentino Roberto Corsi.

Il Comune di Sesto Fiorentino aderisce all’iniziativa #bellaciaoinognicasa lanciata da ANPI: alle 15 esponiamo la bandiera italiana e cantiamo insieme “Bella ciao”.