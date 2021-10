Sesto Fiorentino: nuova giunta tra riconferme e novità

SESTO FIORENTINO – Presentata questa mattina in Palazzo comunale la nuovo giunta dopo le elezioni del 3-4 ottobre scorso. Ad eccezione del vicesindaco Claudia Pecchioli, già annunciato in campagna elettorale in virtù dell’accordo tra Sinistra Italiana, Per Sesto e PD, per gli altri sei assessori ci sono due riconferme: Camilla Sanquerin e Damiano Sforzi che […]

SESTO FIORENTINO – Presentata questa mattina in Palazzo comunale la nuovo giunta dopo le elezioni del 3-4 ottobre scorso. Ad eccezione del vicesindaco Claudia Pecchioli, già annunciato in campagna elettorale in virtù dell’accordo tra Sinistra Italiana, Per Sesto e PD, per gli altri sei assessori ci sono due riconferme: Camilla Sanquerin e Damiano Sforzi che mantiene le deleghe della scorsa legislatura anche se lascia la carica di vicesindaco. Degli altri nominati solo Sara Martini era già stata in giunta con l’ex sindaco Sara Biagiotti, per gli altri, invece, è la prima volta. Bilanciato dal punto di vista del genere: 4 donne e 4 uomini (compreso il sindaco Lorenzo Falchi) e in equilibrio dal punto di vista politico: 3 del PD, 2 di Per Sesto, 1 di Sinistra Italiana e 1 di Ecolò (novità politica sestese delle amministrative 2021). In giunta anche l’attuale segretario del PD sestese Massimo Labanca. Il più giovane in giunta è l’assessore Jacopo Madau che a fine ottobre compirà 29 anni.

Ecco l’elenco degli assessori e le loro deleghe:

Claudia Pecchioli, nata a Firenze l’11 ottobre 1992, è il Vicesindaco e Assessore con deleghe a “Lavori Pubblici, Mobilità e Viabilità, Sviluppo Economico, Attività Produttive, Commercio, Mercati e Rapporti con le Categorie Economiche, Protezione Civile”; PD

Beatrice Corsi, nata a Firenze il 26 aprile 1985, è Assessore con deleghe ad “Ambiente, Transizione Ecologica, Agricoltura, Caccia”; Ecolò

Massimo Labanca, nato a Firenze il 13 dicembre1966, è Assessore con deleghe a “Bilancio, Finanze, Tributi, Economato, Patrimonio e Gare, Casa”; PD

Jacopo Madau, nato a Firenze il 31 ottobre 1992, è Assessore con deleghe a “Cultura, Promozione Turistica e del territorio, Lavoro, Politiche Giovanili”; Sinistra Italiana

Sara Martini, nata a Firenze il 7.maggio 1986, è Assessore con deleghe a “Scuola, Politiche Educative, Trasferimento Tecnologico, Rapporti con l’Università e con il Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino, Società Partecipate”; PD

Camilla Sanquerin, nata a Fiesole, l’11 giugno 1982, è Assessore con deleghe a “Politiche sociali, Volontariato, Integrazione e solidarietà”; Per Sesto

Damiano Sforzi, nato a Firenze il 3 ottobre 1972, è Assessore con deleghe ad “Urbanistica, Edilizia Privata e convenzionata, Vigilanza attività edilizia e Sport”. Per Sesto