Sesto in piazza per la pace a un anno dall’inizio della guerra

SESTO FIORENTINO – Sesto torna in piazza per la pace. Lo fa venerdì 24 febbraio alle 18 in piazza Vittorio Veneto quando istituzioni, associazioni e cittadini si riuniranno in presidio a un anno dall’inizio della guerra in Ucraina per chiedere la fine delle ostilità e l’avvio di negoziati per una pace giusta. L’iniziativa è promossa dal Comune di Sesto Fiorentino ed è aperta all’adesione di ulteriori associazioni e singoli cittadini che può essere inoltrata a pace@comune.sesto-fiorentino.fi.it. “Un anno fa, a poche ore dall’aggressione di Putin contro l’Ucraina, la nostra comunità ha risposto in maniera straordinaria ritrovandosi di fronte al Palazzo comunale per chiedere la fine immediata delle ostilità – ricorda il sindaco Lorenzo Falchi – L’incredulità di quelle prime ore ha lasciato presto spazio a tutto lo sdegno per una tragedia enorme nel cuore dell’Europa”. “Mentre ancora non s’intravedono vie d’uscita, assistiamo ad una pericolosa corsa al riarmo che ci allontana sempre di più dalla pace, una pace giusta a cui si può arrivare solo facendo tacere le armi e restituendo la parola alla diplomazia – prosegue il sindaco – Insieme alle forze sociali e a tutti i sestesi venerdì scenderemo in piazza per chiedere la fine della guerra e l’impegno a tutti i governi, a partire da quello italiano, affinché si lavori a una pace giusta e duratura subito”.