Sesto Jazz Festival al Teatro della Limonaia

SESTO FIORENTINO – Da venerdì 8 a domenica 10 luglio al Giardino del Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino torna Sesto Jazz Festival con un programma che come sempre è dedicato al grande jazz italiano e internazionale.

Per il primo concerto, venerdì 8 luglio, Sesto Jazz Festival ospita sul palco il chitarrista, compositore e bandleader Kurt Rosenwinkel. Riconosciuto in tutto il mondo come uno dei chitarristi e compositori più influenti della sua generazione, Kurt è un innovatore naturale, riconosciuto come voce creativa in prima linea nella musica moderna per quasi tre decenni. La sua musica ha ispirato generazioni di musicisti e ascoltatori e ha già lasciato un segno indelebile nel panorama musicale del 21° secolo.

Dotato di una vena compositiva fortemente romantica e di un timbro assolutamente personale e di rara bellezza, in questo concerto il fuoriclasse di Filadelfia è eccellentemente supportato dal talento e la classe di Jeff Ballard, uno dei grandissimi virtuosi della batteria contemporanei, componente storico del Trio di Brad Mehldau, e dal bassista salernitano Dario Deidda, uno dei migliori bassisti della scena europea e sempre accanto a Kurt negli ultimi anni anche nelle sue esibizioni negli Stati Uniti.

Articolata in due set, la serata di sabato 9 luglio che Sesto Jazz Festival dedicherà a giovani talenti emergenti vedrà l’esibizione in solo di due musicisti assai diversi ma accomunati da una particolare attitudine all’uso di strumentazioni elettroniche che elaborano e moltiplicano le soluzioni timbriche del proprio strumento.

Figlia d’arte e forte di una formazione pianistica e vocale classica, Camilla Battaglia si sta affermando come una delle più originali interpreti italiane della vocalità jazz Il suo progetto per voce sola ed elettronica,, “Perpetual possibility“, è una performance intima, pensata come un racconto sonoro dedicato ai versi dei “Quattro Quartetti” di T. S. Eliot. Voce e suoni accompagnano l’ascoltatore in un affascinante percorso di immagini introspettive legate alla struttura musicale e concettuale della raccolta poetica.

Accompagnato da un videoclip legato al concept di una performance visiva,“Meaningful Numbers”, l’originalissimo progetto in solo del batterista e compositore romano Giovanni Iacovella, è il frutto di una ricerca su moduli e melodie ritmiche generate dall’uso di drum machine e software, a cui si sovrappone e si integra l’uso improvvisato della batteria acustica. La tecnica di Giovanni ammaestra e coordina tutti questi suoni, creando un magma sonoro che esplode nella potenza di questa fusione.

Nella serata conclusiva , domenica 10 luglio, Francesco Bearzatti ci presenta il suo nuovo progetto dedicato a una leggenda del jazz dalla vita irrequieta e avventurosa: il clarinettista, sassofonista e pianista statunitense di origini siciliane Tony Scott. Un omaggio da strumentista a strumentista, sviluppato attraverso composizioni originali che esaltano un tratto essenziale della vicenda artistica di questo straordinario musicista: la difesa strenua della propria integrità artistica, del proprio senso di libertà, anche se questo comporta dover pagare un duro prezzo. “Portrait of Tony,” è già diventato un nuovo lavoro discografico, pubblicato da “Parco della Musica Records”, e si avvale della collaborazione eccelsa di tre protagonisti del nuovo jazz italiano: Federico Casagrande alla chitarra, Gabriele Evangelista al basso e Zeno De Rossialla batteria.

Concerti aperitivo tutte le sere del Festival alle ore 19 presso il Chiosco Oliveta – Parco dell’Oliveta di Sesto Fiorentino. (Ingresso libero)



Info: Music Pool 055 240397 info@eventimusicpool.it www.eventimusicpool.it

Scuola di Musica di Sesto Fiorentino 055 4200859 – info@scuoladimusicadisesto.it http://www.scuoladimusicasesto.it – https://www.facebook.com/SestoJazzFestival/

Prevendite: www.eventimusicpool.it – oooh.events

Ufficio Stampa bruno@eventimusicpool.it

PROGRAMMA

Venerdì 8 luglio, ore 21:30

Giardino del Teatro della Limonaia, Sesto Fiorentino

KURT ROSENWINKEL TRIO

Kurt Rosenwinkel: chitarra / Dario Deidda: basso / Jeff Ballard: batteria

Biglietti: Posto unico € 14/12



Sabato 9 luglio, ore 21:30

Giardino del Teatro della Limonaia, Sesto Fiorentino

CAMILLA BATTAGLIA / GIOVANNI IACOVELLA

Camilla Battaglia: voce / Giovanni Iacovella: batteria

Biglietti: Posto unico € 14/12



Domenica 10 luglio, ore 21:30

Giardino del Teatro della Limonaia, Sesto Fiorentino

FRANCESCO BEARZATTI “Portrait of Tony”

Francesco Bearzatti: sax tenore, clarinetto / Federico Casagrande: chitarra / Gabriele Evangelista: contrabbasso / Zeno De Rossi: batteria

Biglietti: Posto unico € 14/12