Sesto Jazz Festival tra il Teatro della Limonaia e Villa San Lorenzo

SESTO FIORENTINO – Si terrà questa sera, domenica 23 febbraio, al Teatro della Limonaia alle 21.30 un nuovo appuntamento con Sesto Jazz Festival. Ospiti: Francesco Diodati, Oliphantre (Leïla Martial: voce / Stefano Tamborrino: batteria / Francesco Diodati: chitarra).

Esplosivo, conturbante e romantico, testi e musica si fondono per disegnare un paesaggio astratto ma saldamente ancorato alla terra. Suggestioni Hip Hop, sferzanti linee rock e punk, groove funky e melodici lirismi si mescolano allo spirito improvvisativo del jazz per dare vita a una musica nuova e coinvolgente, che ha il sapore dello sconosciuto. I tre musicisti si muovono agevolmente nel terreno del jazz e delle sue più imprevedibili contaminazioni e sono fra i più̀ richiesti leader e sideman in ambito Europeo. Francesco Diodati oltre a condurre i propri progetti é membro stabile del quartetto di Enrico Rava e ha collaborato in molti ambiti suonando in tutto il mondo con musicisti del calibro di Jim Black, Fabrizio Bosso, Bobby Previte, Shane Endsley e Avishai Cohen. Stefano Tamborrino, leader e richiestissimo sideman annovera fra le sue collaborazioni Gianluca Petrella, Louis Cole (Knower), Dave Binney, Stefano Bollani. Leila Martial, astro nascente del Jazz Francese, spazia con collaborazioni che vanno dalla musica Inuit a progetti di musica contemporanea ed é leader del progetto Baa Box oltre alle molte collaborazioni fra cui quella con Valentin Ceccaldi.

Domenica 23 pomeriggio alle 17 nel salone di Villa San Lorenzo si esibirà la Big Band della Scuola di Musica di Sesto Fiorentino Bruno Bartoletti diretta dal M° Valerio Mazzoni, in un concerto che avrà come graditissimo ospite uno dei più apprezzati jazzisti della toscana, il pianista Leonardo Pieri.