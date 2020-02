Sesto Jazz Festival, tre giorni di musica senza confini

SESTO FIORENTINO – Torna Sesto Jazz Festival, la rassegna dedicata alla musica afroamericana che la Scuola di Musica di Sesto Fiorentino “Bruno Bartoletti” organizza annualmente in collaborazione con Eventi Music Pool. Anche l’edizione 2020 si propone di offrire uno sguardo panoramico su quanto avviene nel mondo del Jazz sia in ambito europeo che statunitense: il concerto di apertura, il 21 febbraio alle 21.30 al Teatro della Limonaia, vedrà assoluto protagonista il batterista e percussionista svizzero Julian Sartorius. Il concerto di sabato 22 a Villa Gerini a Colonnata, alle 21.30, vedrà un trio che unisce tre fra le più interessanti individualità dell’attuale scena jazz internazionale. La musica sofisticata del trombettista Ralph Alessi si unirà al carisma e al talento del contrabbassista Thomas Morgan e del compositore e batterista israeliano Ziv Ravitz.

Chiuderà la rassegna, domenica 23 al Teatro della Limonaia, la cantante francese Leïla Martial, vocalist e performer capace di trasformare la sua voce e la sua teatralità in energia positiva e forti emozioni, avrà al suo fianco il chitarrista Francesco Diodati e il batterista Stefano Tamborrino. I concerti di venerdì e sabato saranno come di consueto preceduti alle ore 19 dai concerti-aperitivo: sarà il gruppo jazz della Scuola di Musica “SkJamAZZi” ad animare l’aperitivo venerdì 21 al ristorante “Pappafico” di via Azzarri 8 e sabato 22 presso il bar del ristorante”Grotta” di via A. Gramsci 393. Domenica 23 pomeriggio alle 17 al salone di Villa San Lorenzo si esibirà la Big Band diretta dal Maestro Valerio Mazzoni: ospite il pianista Leonardo Pieri.