Sesto Mondo apre con la mostra “Reportage dall’Ucraina”

SETO FIORENTINO – Si aprirà domani mattina alle 10, con l’inaugurazione della mostra “Reportage dall’Ucraina” di Niccolò Celesti Geddes nell’atrio del palazzo comunale, l’edizione 2022 di “Sesto Mondo”, la manifestazione promossa dal Comune di Sesto Fiorentino in collaborazione con numerose organizzazioni del territorio e dedicata ai temi della pace, dei diritti, della multiculturalità. Tra le iniziative in programma, anche la seconda edizione di “Metti il mondo a tavola”, un pic-nic per tutte e tutti con giochi e animazione per bambini in programma domenica 9 ottobre alle 13 nel parco dell’Oliveta. “Mai come quest’anno ci è sembrato importante promuovere Sesto Mondo – sottolinea l’assessore alle politiche sociali Camilla Sanquerin – Da febbraio ad ora la nostra realtà è profondamente cambiata, si sono riaffacciati fantasmi che speravamo fossero relegati in un passato che, invece, è diventato il presente dell’Europa”.

“Tocchiamo con mano quanto fragile sia la pace e quanti pericoli corra in tutto il mondo il rispetto dei diritti umani – aggiunge la consigliera delegata alla Cooperazione internazionale Irene Falchini – Come cittadine e cittadini dobbiamo sentirci ed essere impegnati nella nostra quotidianità per una cultura di pace facendo dell’incontro con le diversità un elemento di arricchimento per la nostra società”.

“Insieme alle associazioni del territorio abbiamo realizzato un programma di grande qualità che coinvolge anche le scuole e i giovanissimi e che offrirà tante opportunità di incontro, approfondimento e conoscenza – prosegue Sanquerin – Un ringraziamento particolare va a tutte le associazioni che hanno contribuito alla realizzazione di Sesto Mondo e che sono il segno di una comunità viva, solidale, attenta agli altri impegnata ogni giorno per la pace”. Il programma integrale degli eventi, che proseguiranno fino al prossimo 22 ottobre, è disponibile all’indirizzo https://bit.ly/SestoMondo22. La manifestazione è realizzata con il contributo della Sezione soci Coop Sesto e Calenzano.