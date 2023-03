Sesto Rugby, 40 anni dalla fondazione. Con un torneo che nel nome ha il simbolo della società

SESTO FIORENTINO – In occasione dei festeggiamenti per il 40° anniversario dalla fondazione, il Sesto Rugby organizza il primo “Torneo del Rinoceronte”, competizione sportiva aperta alle categorie Under 7, Under 9, Under 11 e Under 13 che si terrà domenica 2 aprile a Sesto Fiorentino e Calenzano. Nel territorio dei due Comuni sono attesi 11 […]

SESTO FIORENTINO – In occasione dei festeggiamenti per il 40° anniversario dalla fondazione, il Sesto Rugby organizza il primo “Torneo del Rinoceronte”, competizione sportiva aperta alle categorie Under 7, Under 9, Under 11 e Under 13 che si terrà domenica 2 aprile a Sesto Fiorentino e Calenzano. Nel territorio dei due Comuni sono attesi 11 club provenienti da tutta Italia per un totale di 45 squadre partecipanti, oltre 600 fra giocatori e giocatrici e più di 1.000 persone tra supporter, accompagnatori e staff tecnici. Tre i campi da gioco coinvolti nella competizione: il Parco del Neto ospiterà il torneo Under 9, per i nati 2014 e 2015, in tre diverse zone all’interno del grande giardino; l’adiacente ASD Settimello presterà il proprio terreno di gioco alla palla ovale per una domenica, vedendo alternarsi le squadre Under 11, con atleti e atlete classe 2012 e 2013; le categorie Under 7 (nati nel 2016 e 2017) e Under 13 (nati nel 2010 e 2011) si divideranno il campo centrale di via della Quercia, sede del Sesto Rugby, terreno di gioco dove si svolgeranno poi tutte le finali. Via alle competizioni alle 9.30 di domenica.

Per tutta la mattina si svolgeranno le fasi preliminari su ciascuno dei terreni di gioco predisposti, quindi tutta la colorata masnada di bambini, bambine, allenatori, allenatrici e genitori si riunirà sotto lo stesso tetto: quello del Sesto Rugby, che nel proprio storico campo di Querceto avrà l’onore di ospitare le partite di finale di ogni categoria nel corso del pomeriggio. Chiusura prevista per le 16.30 con la premiazione delle squadre vincitrici a opera di Lorenzo Pani e Paolo Buonfiglio, giocatori al massimo livello italiano con le Zebre Rugby, cresciuti nelle fila del Sesto Rugby. “Il “Torneo del Rinoceronte”, nostro simbolo fin dalla nascita, – il presidente del club, Piero Focardi – è la realizzazione di un piccolo sogno che portavamo nel cassetto da molto tempo: organizzare una nostra competizione, una giornata di rugby, amicizia e divertimento all’insegna dello sport e accogliere persone da tutta Italia sul nostro campo. In quarant’anni di storia ci eravamo sempre limitati a partecipare ai bellissimi tornei primaverili organizzati altrove, quest’anno abbiamo deciso di festeggiare così un traguardo importante, il nostro quarantesimo compleanno”.