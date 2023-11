Sesto Rugby, al “Torneo del tartufo” la Under 8 conquista un terzo posto che “sa di buono”

SESTO FIORENTINO – Il fine settimana del 28 e 29 ottobre è stato contrassegnato dalla partecipazione del Sesto Rugby al “Torneo del tartufo” di Città di Castello, un appuntamento ormai consueto e particolarmente gradito da tecnici, atleti e famiglie. Due le categorie presenti, Under 8 e Under 10, che hanno riportato a casa un ottimo bottino, fatto in particolare di impegno e grande divertimento sui campi della città umbra. La Under 8 si è presentata con una agguerrita squadra formata da 10 piccoli atleti, tutti capaci di sfoderare un’ottima prestazione in campo e di godersi la bella giornata. I “rinoceronti” tornano a casa con un bel terzo posto da festeggiare.

Insieme alla compagine Under 8, sul campo anche due squadre della categoria superiore. Sintetizza la partecipazione al torneo l’educatore Andrea Arvati: “Giornata di amicizia e condivisione che ci ha dato grandi soddisfazioni sia perché ha regalato un secondo e un terzo posto su 13 squadre partecipanti, ma soprattutto perché ha dimostrato la crescita nel gioco e nel carattere dei nostri ragazzi che hanno saputo tenere testa a tutte le squadre che hanno affrontato e anche nell’unica sconfitta hanno saputo imparare che l’umiltà è una caratteristica importante”.

In campo nel week end anche i ragazzi della Under 12, impegnati alla festa del rugby di Lucca con due squadre. I rossoblu si sono distinti per la loro qualità del gioco affrontando quattro squadre avversarie: Livorno 1931, Rugby Lucca, Bellaria Cappuccini e Versilia Rugby. Per quanto riguarda gli Juniores, in campo le due compagini della Under 16. La prima è stata sconfitta in trasferta a Scandicci per 29-19, mentre l’altra si è imposta in maniera decisa per 59-0 contro il Florentia sul prato del Campo Montano di Prato.Fra i Seniores in campo solo la serie A: quarta vittoria consecutiva per i Cavalieri Union Prato Sesto. Battuto il Civitavecchia per 24-47 prendendo il largo nel secondo tempo, dopo una prima frazione chiusa con un tambureggiante 21-21. La classifica prima della pausa del 5 novembre vede la squadra sestese in seconda posizione solitaria, a soli 2 punti dalla Lazio capolista.