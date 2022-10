Sesto Rugby: arriva un appassionante fine settimana “ovale”

SESTO FIORENTINO – Manca poco più di un mese al momento in cui l’Italia del rugby scenderà sul prato dello stadio Artemio Franchi di Firenze per disputare un prestigioso test match contro l’Australia, occasione importante per tutto il movimento toscano di mettersi in mostra e ritrovarsi per sostenere insieme la nazionale italiana e vedere all’opera […]

SESTO FIORENTINO – Manca poco più di un mese al momento in cui l’Italia del rugby scenderà sul prato dello stadio Artemio Franchi di Firenze per disputare un prestigioso test match contro l’Australia, occasione importante per tutto il movimento toscano di mettersi in mostra e ritrovarsi per sostenere insieme la nazionale italiana e vedere all’opera alcuni dei migliori giocatori al mondo. Per avvicinarsi nella maniera più adatta all’evento, però, non c’è niente di meglio che scoprire cosa significa prendere parte a un ordinario fine settimana di rugby in una cornice forse meno patinata del Franchi ma forse più genuina e “saporita”. Doppio appuntamento, infatti, con la palla ovale presso l’impianto sportivo di via di Querceto a Sesto, sede del Sesto Rugby. Sotto le insegne dei Cavalieri Union, club fondato e sostenuto dal Sesto in sinergia con il Gispi Rugby Prato, scendono in campo le categorie Juniores Under 15 e Under 19.

Sabato 8 ottobre alle 16 i Cavalieri Under 15, formazione interamente costituita da ragazzi provenienti dalle fila del Sesto Rugby, sfidano I Titani, club di Viareggio. Domenica 9 sarà invece la volta della Under 19, in campo contro Modena in uno scontro decisivo per la qualificazione alla seconda fase del campionato italiano giovanile, valida per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia juniores. Si gioca alle 12.30: rugby frizzante in campo, accompagnato dalla convivialità dell’ambiente ovale, tra un panino, una birra e una risata. Nel week end, inoltre, il Sesto Rugby manda in campo altre quattro formazioni, tutte in trasferta. I giovanissimi rinoceronti della Under 7 giocheranno divisi in due squadre a Pontedera in un torneo che coinvolge Firenze 1931, Valdelsa, Valdinievole e Apuania, oltre ai padroni di casa del Bellaria. I ragazzi e le ragazze della Under 11 saranno invece di scena a Firenze, presso il campo Marco Polo in via San Bartolo a Cintoia. Saranno ospiti del Florentia Rugby Club e sfideranno Arezzo, Scandicci e Gispi Rugby Prato.