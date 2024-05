Sesto Rugby, cronaca di un fine settimana da incorniciare

SETO FIORENTINO – Domenica 12 maggio la categoria Under 10 del Sesto Rugby ha riportato la vittoria del Torneo di Pieve di Cento, in provincia di Bologna, portando a casa un ambito trofeo. I festeggiamenti sono proseguiti quando sul campo di via della Quercia la Under 16 dei Cavalieri Union Prato Sesto ha saputo superare […]

SETO FIORENTINO – Domenica 12 maggio la categoria Under 10 del Sesto Rugby ha riportato la vittoria del Torneo di Pieve di Cento, in provincia di Bologna, portando a casa un ambito trofeo. I festeggiamenti sono proseguiti quando sul campo di via della Quercia la Under 16 dei Cavalieri Union Prato Sesto ha saputo superare per 41-14 il Verona Rugby, ribaltando il risultato dell’andata nei quarti di finale del campionato nazionale di categoria e accedendo così alle semifinali per il titolo. La Under 18 e la squadra Cadetta hanno poi potuto celebrare una dopo l’altra la vittoria dei rispettivi campionati, Under 18 regionale e serie C Promozione, sul campo di Arezzo con due larghe vittorie (0-39 e 28-56 rispettivamente) contro i padroni di casa del Vasari. Quattro risultati che mandano in orbita tutto il movimento sestese, sempre fiero degli ottimi risultati delle categorie Minirugby e indefesso sostenitore dell’unione sesto-pratese che tante gioie continua a regalare nelle categorie juniores e seniores.

Sugli altri campi la Under 12 del Sesto Rugby ha partecipato al Torneo Città di Campi Bisenzio organizzato dagli amici de I Puma Bisenzio, giungendo quarta al termine di una lunga giornata di partite. Fra sabato e domenica orgogliosa partecipazione della Under 14 al prestigioso Torneo Città di Treviso. La venticinquesima posizione raggiunta riflette solo parzialmente i buoni risultati raggiunti, con sette partite vinte e tre perse nel complesso. Racconta così il week end il responsabile tecnico Massimo Mango: “Abbiamo avuto una partenza difficile sabato mattina con le tre sconfitte nel duro girone iniziale contro Livorno 1931, il Petrarca poi vincitore del Torneo e il San Donà. Siamo stati bravi a riscattarci a partire dal sabato pomeriggio, infilando una serie ininterrotta di sette vittorie che hanno reso l’esperienza più che positiva”.