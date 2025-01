Sesto Rugby, ecco le date del “Torneo del Rinoceronte”. Già aperte le iscrizioni

SESTO FIORENTINO – Il Sesto Rugby annuncia le date e l’apertura delle iscrizioni per la terza edizione del “Torneo del Rinoceronte”, abbinata per il secondo anno consecutivo al torneo Under 14 “Ovale rossoblu”. Si tratta, infatti, della competizione annuale che il club organizza per le categorie Minirugby, dalla Under 6 alla Under 12, dal 2023. […]

SESTO FIORENTINO – Il Sesto Rugby annuncia le date e l’apertura delle iscrizioni per la terza edizione del “Torneo del Rinoceronte”, abbinata per il secondo anno consecutivo al torneo Under 14 “Ovale rossoblu”. Si tratta, infatti, della competizione annuale che il club organizza per le categorie Minirugby, dalla Under 6 alla Under 12, dal 2023. Un evento di successo che ha visto partecipare negli anni scorsi decine di squadre, tanti club provenienti da diverse regioni d’Italia. Grazie al patrocinio del Comune di Sesto Fiorentino, del Comune di Calenzano e della Regione Toscana, anche per il 2025 il torneo tornerà per la sua terza edizione, domenica 6 aprile, per tutto il giorno. Sabato 5 aprile, invece, il “Torneo del Rinoceronte” sarà anticipato dal torneo “Ovale rossoblu”, giunto alla seconda edizione, che vedrà tante squadre della più giovane delle categorie Juniores avvicendarsi sul campo di Querceto battersi per l’agognato trofeo. Altre informazioni e dettagli sui due tornei saranno comunicate nelle prossime settimane attraverso il sito e i canali social del club, www.sestorugby.it – https://m.facebook.com/SestoRugby/.