Sesto Rugby, il racconto di un fine settimana fra condivisione e impegni agonistici dei piccoli “Rinoceronti”

SESTO FIORENTINO – Malgrado le ingenti piogge che hanno caratterizzato la settimana, i giovani “Rinoceronti” sono scesi sul terreno di gioco e hanno dato vita a una animatissima “Festa del Rugby” insieme agli amici-avversari dello Scandicci Rugby e del Rugby Mugello. La manifestazione ha dimostrato la partecipazione, l’impegno e la passione di tutti i componenti della squadra del Sesto Rugby: bambini, genitori e allenatori. Sotto i colori rossoblu sono scesi in campo 25 atleti suddivisi in ben tre squadre. Tutti hanno giocato con passione nel fango: alcuni con la palla ovale, altri con le pozzanghere. Alla fine grande terzo tempo sia per giocatori, allenatori e famiglie.

Doppio impegno per la Under 10: la compagine rossoblu ha partecipato con due squadre ad altrettante “Feste del Rugby” che il Comitato Regionale ha organizzato con la formula che prevede una parte delle gare tra club e una parte tra squadre miste. A Scandicci una prima squadra sestese ha giocato di fronte ai Lions Amaranto, al Cecina, al Firenze Rugby e allo Scandicci Rugby. Ad Arezzo l’altro gruppo di atleti ha giocato con Polisportiva Sieci, Valdelsa Rugby ed una squadra mista tra Clanis Cortona, Vikings Chianciano e Molon Labe. Due impegni entrambi soddisfacenti, in primis per l’alto numero di atleti che sono scesi in campo.

Il terreno di gioco di Querceto, funestato dalle pioggia, non ha permesso il regolare svolgimento delle gare di categoria Under 14 previste per sabato 1 febbraio. Le condizioni del campo sono state ritenute sufficientemente migliorate domenica pomeriggio per permettere alla serie B di giocare l’undicesima giornata di campionato: la Cadetta dei Cavalieri Union Prato-Sesto ha messo in campo una prestazione gagliarda contro una delle migliori squadre del torneo, la Cadetta dell’UR Capitolina. Dopo avere terminato il primo tempo in vantaggio per 12-6, però, i padroni di casa hanno subito la rimonta degli ospiti, chiudendo il secondo tempo sotto per 12-21. Malgrado la sconfitta, la squadra mantiene una buona posizione di classifica (sesta), a 4 punti dal quarto posto. La serie B tornerà in campo il 16 febbraio a Gubbio, mentre a Sesto il prossimo appuntamento è previsto per domenica 2 marzo quando arriverà una delle corazzate del campionato, i Lions Alto Lazio.