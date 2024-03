Sesto Rugby, il Torneo del Rinoceronte si conferma di successo. Nel ricordo di Mauro Agostini

SESTO FIORENTINO – Rugby, amicizia, condivisione e un po’ di fango, che non guasta mai: questi gli ingredienti che hanno reso il fine settimana del 16 e 17 marzo un successo grazie al primo Torneo Under 14 Ovale Rossoblu e al secondo Torneo del Rinoceronte. Sabato la manifestazione ha visto in campo 8 squadre e un totale di […]

SESTO FIORENTINO – Rugby, amicizia, condivisione e un po’ di fango, che non guasta mai: questi gli ingredienti che hanno reso il fine settimana del 16 e 17 marzo un successo grazie al primo Torneo Under 14 Ovale Rossoblu e al secondo Torneo del Rinoceronte. Sabato la manifestazione ha visto in campo 8 squadre e un totale di 20 partite disputate sui due campi da gioco di Sesto Fiorentino e San Donnino. La fase finale del Torneo ha visto i Puma Bisenzio aggiudicarsi la prima posizione nel girone Silver, mentre Firenze 1931 e Livorno si sono contese la palma per il primo posto nel girone Gold, con il trofeo più ambito che è poi andato ai labronici.

Domenica la grande festa del Minirugby sui campi di Sesto, del Parco del Neto e di Settimello, con le categorie dalla Under 6 alla Under 12 a passare, placcare, rotolarsi e rialzarsi inseguendo un pallone ovale. Oltre 400 ragazzi e ragazze innamorati di un gioco fantastico hanno invaso l’area del torneo, insieme alle loro famiglie. Tutti gli atleti e le atlete intervenuti sono stati premiati dagli assessori allo sport dei Comuni di Sesto Fiorentino e Calenzano. Lo Scandicci Rugby ha raccolto il primo premio per la categoria Under 8, mentre la Rugby Parma ha ottenuto il trofeo più ambito sia nella categoria Under 10 che in quella Under 12. “È stato bello – dicono dalla società – poter tributare la competizione e i premi al nostro Mauro Agostini, a cui va il nostro caloroso ricordo”.

Il Sesto Rugby desidera ringraziare tutti i club che hanno partecipato ai due tornei e tutte le persone intervenute per tifare, sostenere, mangiare, bere, assistere, supportare durante le 48 ore del weekend. Inoltre, se per il secondo anno consecutivo il nostro club è riuscito a rendere realtà questa grande sfida è grazie all’appoggio indissolubile di un grande gruppo di volontari che a vario titolo si sono messi a disposizione e hanno fatto funzionare la grande macchina del torneo: un ringraziamento profondo, dunque, a tutti loro.

I risultati finali: Under 14 – Ovale Rossoblu – Livorno 1931, Firenze 1931, Gispi Rugby Prato. Under 14 Silver: Puma Bisenzio. Under 12 Gold: Rugby Parma, Rugby Valdarno, Sesto Rugby. Under 12 Silver: Mascalzoni del canale. Under 10 Gold: Rugby Parma, Sesto Rugby, Sesto Rugby.

Under 10 Silver: Città di Castello. Under 8 Gold: Scandicci, Parma, Valdarno. Under 8 Silver: Città di Castello.