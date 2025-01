Sesto Rugby, la Under 14 inizia il 2025 nel migliore dei modi

SESTO FIORENTINO – Il fine settimana dell’11 e 12 gennaio ha visto protagonisti i ragazzi e le ragazze della Under 14 del Sesto rugby, impegnati in due diverse manifestazioni. Grande soddisfazione da parte dello staff tecnico rossoblu per essere riusciti a mettere in campo 31 giocatori durante tutto il weekend, consentendo così di “assaggiare” il terreno di gioco a quasi tutti gli atleti tesserati per la categoria. In secondo piano, ma da non trascurare, il fatto che si è trattato anche di un fine settimana ottimo anche dal punto di vista dei risultati: una delle due squadre schierate, quella scesa in campo sabato pomeriggio di fronte al Florentia Rugby, ha colto una vittoria molto netta riuscendo a superare i 100 punti segnati; l’altra ha partecipato a un triangolare riuscendo a ottenere belle vittorie contro Tirreno Rugby Club (un sudato 22-17) e URME (29-0). Bel fine settimana anche per la Under 12, che ha partecipato con due compagini al raggruppamento organizzato dai Lions Livorno e che ha visto partecipare anche due squadre del Florentia Rugby e del Tirreno Rugby Club. Belle le sfide contro i valenti giocatori della costa, ma i duelli con i vicini di casa del Florentia sono stati incontri con qualcosa in più, sia per quanto espresso che per quanto hanno detto a proposito del lavoro intrapreso e da intraprendere per gli educatori sestesi. Il campo di Sesto Fiorentino, rimasto per fortuna a riposo nel fine settimana dopo essere stato pesantemente provato dalle piogge delle scorse settimane, verrà inaugurato nel 2025 dalla stessa Under 14. Sabato 18 gennaio appuntamento per la sfida contro il Firenze 1931, mentre domenica 19 sarà la volta della categoria Under 16 dei Cavalieri Union Prato Sesto. Nel prossimo fine settimana infatti si gioca in via della Quercia la sfida di vertice del campionato Interregionale 1 contro i Lyons Piacenza.