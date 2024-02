Sesto Rugby, nell’ultimo turno di campionato è stata tripla festa per il Minirugby

SESTO FIORENTINO – un fine settimana con un triplo impegno per le categorie del minirugby del Sesto Rugby. Ritorno in campo per la Under 6, che è stata a Lucca con una squadra che annoverava tra le proprie fila un giovanissimo atleta della categoria Prime mete. Tutti i giocatori hanno mostrato progressi importanti, ma hanno soprattutto dimostrato di sapersi divertire in campo, la cosa più importante. Con la Under 8 e la Under 10 ferme ai box in questo week end, la Under 12 ha disputato un raggruppamento in quel di Livorno, in casa del Livorno 1931. Altre partecipanti alla giornata: Vasari Arezzo, Bellaria Cappuccini e Lucca Rugby. Il Sesto ha messo in campo due squadre di pari livello che si sono entrambe ben comportate, per la soddisfazione di educatori e pubblico. Le due squadre Under 14 hanno giocato per la prima volta degli incontri a 15 giocatori sul campo di Sesto e su quello di San Donnino, entrambe partite in casa data la collaborazione attiva con il club dei Puma Bisenzio. A Sesto contro il Gispi Rugby Prato partita equilibrata fra le due formazioni, giocata in condizioni metereologiche difficile, che si sono riflettute sul terreno di gioco. A spuntarla gli ospiti, capaci di segnare una meta in più. Anche a San Donnino hanno avuto la meglio gli ospiti del Bellaria Cappuccini.

“Le due partite – dice Massimo Mango, responsabile della Under 14 – ci hanno fornito informazioni essenziali per il proseguimento della stagione che culminerà con i tornei primaverili”. Turno di riposo per il campionato interregionale 1 di Under 16, mentre torna in campo l’interregionale 2 dei Cavalieri Union Prato Sesto allenata da Federico Cecconi: vittoria importante sul campo di casa contro Jesi, squadra che precede i prato-sestesi in classifica, con il punteggio di 22-17. Dopo 8 giornate la squadra è quarta a un punto di distanza dal podio. Anche in Under 18 una sola squadra in campo: a riposo il campionato regionale, bella vittoria nel fango di Sesto per la squadra Elite nel derby contro l’URF. Il risultato finale di 34-23 premia i ragazzi di Palmariello, che ottengono la quarta vittoria stagionale contro una squadra che fin qui ha fatto molto bene.