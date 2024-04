Sesto Rugby protagonista al Torneo Colla de Sensi: la Under 10 sale sul gradino più alto del podio

SESTO FIORENTINO – Domenica da protagonisti per i “rinoceronti” del Sesto Rugby al 28° Torneo Colla de Sensi di Noceto, dove i rossoblu hanno partecipato con le categorie Under 8, Under 10 e Under 12. La Under 10 è riuscita nel compito più arduo, cioè quello di risultare la migliore delle 24 squadre in competizione. […]

SESTO FIORENTINO – Domenica da protagonisti per i “rinoceronti” del Sesto Rugby al 28° Torneo Colla de Sensi di Noceto, dove i rossoblu hanno partecipato con le categorie Under 8, Under 10 e Under 12. La Under 10 è riuscita nel compito più arduo, cioè quello di risultare la migliore delle 24 squadre in competizione. Dopo avere vinto il proprio gironcino iniziale, Sesto ha superato Cecina e Livorno per arrivare a disputare la finale contro il Cus Torino. Ottimo risultato anche per la Under 12, terza e battuta solo dalla Rugby Parma in semifinale, e la Under 8, giunta ottava battagliando con profitto in ogni partita disputata. Minimi comuni denominatori di una bella domenica di primavera il rugby, la condivisione e il divertimento che come sempre hanno contrassegnato il fine settimana a tinte rosse e blu.

Doppio impegno per la Under 14: sabato 6 aprile sfida al Vasari Arezzo sul campo degli avversari, domenica 7 partecipazione al Torneo Boia Dè di Livorno. La squadra schierata ad Arezzo ha ingranato con il passare dei minuti e ha ottenuto una buona vittoria in trasferta. Domenica ottimo secondo posto con la squadra battuta solo all’ultima partita e per una sola meta dal Livorno 1931 nella finale per ottenere il trofeo. Per quanto riguarda Juniores e Seniores, il resoconto del week end si limita alle due partite giocate sul campo di Sesto il 7 aprile. La Under 18 regionale dei Cavalieri Union Prato Sesto ha recuperato la quinta giornata di campionato contro i Mascalzoni del Canale con una convincente vittoria per 55-12. Successivamente la squadra Cadetta ha affrontato e battuto l’Unione Rugby Firenze per 35-15 nella sfida al vertice del campionato di serie C, girone Promozione.