Sesto Rugby, sabato 24 la festa di inizio stagione. Che è anche quella dei suoi primi quarant’anni

SESTO FIORENTINO – Il Sesto Rugby (fra l’altro fresco vincitore della finalissima valida per le Olimpiadi e Paralimpiadi della Città metropolitana, che si è giocata oggi a San Donnino) festeggerà nel corso di questa stagione i suoi primi 40 anni. Domani, invece, sabato 24 settembre, la società sestese ha organizzato la tradizionale festa di inizio stagione. Un pomeriggio di giochi, allenamenti e gare a partire dalle 15.30 presso l’impianto sportivo di via della Quercia: un momento ideale che mischia piccoli rugbisti e nuovi adepti di ogni età per ritrovare gli amici di sempre o farne di nuovi, provare lo sport con la palla ovale e mettersi in gioco per arrivare oltre la meta. Le attività sono aperte a tutti i bambini e le bambine dai 5 anni in su: per ulteriori informazioni è possibile contattare gli organizzatori dell’evento (Alessandro 347 2217784 e Marco 328 0563655) e visitare il sito Internet del club sestorugby.it. Il Sesto Rugby, infatti, è attivo sul territorio dal 1983 “per diffondere e promuovere – spiegano dalla società sestese – la pratica del rugby. Nel corso degli anni è riuscito a ritagliarsi il proprio posto d’onore nell’ambito del panorama sportivo cittadino, grazie ai numeri sempre crescenti di giocatori e appassionati nelle numerose categorie, che partono dalla under 5 fino ad arrivare ai giocatori delle squadre Seniores e ai cosiddetti Old”.