Sesto Rugby, tutta la “cronaca” di un fine settimana ricco di soddisfazioni

E’ stato un week end di rugby intenso, quello che ci siamo appena lasciati alle spalle, con il Sesto Rugby impegnato su tanti campi della Toscana. La Under 8 era presente al raggruppamento organizzato a Colle val d’Elsa dal CUS Siena. Due le compagini messe in campo, con tante facce nuove pronte a scendere in campo e difendere i colori rossoblù. Avversarie di giornata Vasari Arezzo, Polisportiva Sieci e Molon Labe. “Un’ottima giornata di rugby dove i bambini hanno mostrato buoni miglioramenti e gioco di squadra, – commenta Riccardo Bruni, responsabile di categoria – placcaggi degni di un buon giocatore d’esperienza, tanto divertimento e tanti bambini sorridenti”. A Lucca due squadre della categoria Under 10 del Sesto in un raggruppamento con due compagini del Florentia Rugby e una ciascuna per Rugby Lucca e Rugby Mugello in una domenica di sole e palla ovale che ha consentito di amalgamare nel modo migliore il nuovo gruppo. Chiude il lotto delle squadre rossoblu in campo nel week end la Under 14 che a Cecina ha affrontato il Tirreno Rugby Club, vincendo per 7-31. “Abbiamo giocato una buona partita, anche se con un po’ di sofferenza iniziale. Siamo come una macchina diesel, – dice soddisfatto il tecnico Franco Tarlini – dopo la loro prima meta ed i primi dieci minuti di sofferenza abbiamo iniziato a giocare, anche con buone sequenze, e alla fine abbiamo portato a casa un buon risultato in una bella giornata di rugby.”

A Sesto Fiorentino, invece, su un terreno di gioco discretamente provato dalle ingenti piogge della settimana sono andate in scena tre appassionanti competizioni nel week end. Sabato 26 ottobre il tradizionale torneo Oktoberfest della squadra Old del Sesto Rugby, che hanno ospitato Autumn Roma Old Rugby, Anonima Rugbisti Florentia e Black Eagle Old Rugby di Ambivere (Bergamo). Una giornata tra fango e sole per riportare indietro la lancetta dei giorni e vivere una ruggente giornata all’insegna della palla ovale. Domenica 27 è stata la volta della Under 16 e della squadra Cadetta dei Cavalieri Union Prato Sesto. I ragazzi juniores si sono affermati con decisione sul Firenze 1931 con un perentorio 67-0 nella finale per il primo posto nel ranking regionale. Già certi di essere qualificati per il girone Interregionale di Fascia 1, i sesto-pratesi hanno comunque voluto fortemente una affermazione prepotente nel derby di zona contro i cugini biancorossi, a cui non hanno lasciato scampo. Cinque punti conquistati anche per la Cadetta di fronte a un Gubbio che non ha mai mollato. Il finale di 29-24 testimonia una partita tiratissima fra le due squadre, con poco divario nel punteggio per tutti gli 80 minuti. I Cavalieri Union non sono comunque mai stati sotto sul tabellone, portando a casa un secondo successo importante nelle prime tre giornate del campionato di serie B.