Sesto Rugby, tutti i risultati della giovanili al Torneo Città di Treviso

SESTO FIORENTINO – Il contesto era dei più prestigiosi: il Torneo Città di Treviso organizzato dal Benetton Rugby, uno dei più rilevanti tornei di Minirugby del paese. La risposta è stata fantastica e ha confermato ancora una volta la qualità del lavoro che il Sesto Rugby sta svolgendo per i propri giovani atleti e per le proprie giovani atlete. Il fine settimana del 18 e 19 maggio ha infatti visto le categorie Under 8, Under 10 e Under 12 partecipare all’evento veneto. Due delle tre categorie hanno chiuso in top 10, dopo aver ottimamente figurato nella giornata di sabato ed essere entrate nella parte alta del tabellone, quella che attribuisce i posti dal primo all’ottavo. La Under 12, che lo scorso anno aveva vinto il torneo, ha questa volta chiuso con una ottima quinta posizione. Nel girone finale della domenica una vittoria sui cugini del Florentia, un pareggio con l’ostico Petrarca e una sconfitta per mano di Parma. La Under 10 ha finito al settimo posto, riscuotendo grande soddisfazione per il risultato ottenuto sul campo, ma soprattutto per l’esperienza che i giovani rinoceronti hanno potuto vivere nella due giorni a Treviso. Era partita più in sordina l’avventura della Under 8, che però si è chiusa con una domenica di grandi soddisfazioni sul campo e fuori dal medesimo. Ancora una volta il Torneo Città di Treviso si dimostra un momento cruciale come unità di misura per valutare i progressi fatti dal club in termini di formazione e per verificare il lavoro degli educatori per quanto riguarda le abilità tecniche degli atleti, oltre a essere un momento speciale di unione, condivisione e divertimento per tutto il gruppo.