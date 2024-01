Sesto Rugby, un sabato speciale con la “Old” e la Under 14

SESTO FIORENTINO – Non è stato, l’ultimo, un sabato come gli altri sul campo di Sesto Fiorentino. Nel giro di poche ore, infatti, in via della Quercia si sono alternati i giovani dentro e i giovani fuori, ovvero la squadra Old del Sesto Rugby e i “rinoceronti” Under 14, che hanno affrontato rispettivamente la Unione […]

SESTO FIORENTINO – Non è stato, l’ultimo, un sabato come gli altri sul campo di Sesto Fiorentino. Nel giro di poche ore, infatti, in via della Quercia si sono alternati i giovani dentro e i giovani fuori, ovvero la squadra Old del Sesto Rugby e i “rinoceronti” Under 14, che hanno affrontato rispettivamente la Unione Avvocati Rugbysti e i pari età del Perugia. Una grandissima festa di palla ovale dentro e fuori dal campo che ha unito diverse generazioni in un’unica giornata. Prima la squadra Old in maglia rossoblu, forte di tutto il gruppo riunito per una prestigiosa occasione, è riuscita a battere la selezione degli Avvocati per 4 mete a 3. L’incontro si è giocato non con le normali regole Old ma con un regolamento pattuito fra le due formazioni che vedeva rimesse laterali senza ascensore e mischie no contest, ma competizione attiva nei punti d’incontro. Le due squadre hanno poi dato vita a un meraviglioso terzo tempo che ha sancito la comune passione per la palla ovale.

In seguito al rinvio a data da destinarsi degli incontri prefissati della categoria Under 14 è stato un piacere poter ospitare gli amici del Perugia, che hanno accettato di riempire così il weekend. Tanti ragazzi si sono dati il cambio sul campo in tre tempi di gioco affrontati sia con le regole Avviamento che con quelle Consolidamento (cambiano numero di giocatori e dimensioni del campo). Complimenti alla squadra umbra, che ha dimostrato di star svolgendo un ottimo lavoro. A loro va anche il ringraziamento per aver contribuito a celebrare una riuscitissima giornata di rugby. Domenica 28 gennaio spazio alla Under 12, che ha stretto i denti e nonostante qualche assenza è riuscita a schierare due compagini nel raggruppamento ospitato dai Lions Amaranto a Collesalvetti. Oltre ai colori sestesi erano rappresentati anche quelli del Gispi Rugby Prato, dei padroni di casa e una rappresentativa composta da giocatori provenienti dai club di Rugby Cecina, Rugby Piombino, Rufus San Vincenzo e Golfo Rugby Scarlino

Juniores e Seniores

Un fine settimana di successi per le squadre targate Cavalieri Union Prato Sesto. Sabato 27 la squadra Cadetta ha vinto la seconda giornata del campionato di serie C Promozione, ottenendo un prezioso 26-14 sul campo dell’Olbia Rugby 1982. Domenica 28 la giornata è iniziata con la doppia vittoria delle due squadre Under 16: ancora una roboante vittoria per la squadra del campionato Interregionale 1, che ha battuto per 82-0 il Pesaro, mentre la squadra di Interregionale 2 ha guadagnato una vittoria non semplice a Carpi per 8-12. Con i campionati Under 18 fermi la giornata è stata completata dalla trasferta della prima squadra a Roma, che ha trovato la vittoria per 28-44 contro la Rugby Roma grazie alle mete di Righini, Dalla Porta, Magni (2), Marioni e Nistri.