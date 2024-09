Sesto Rugby, via alla nuova stagione sportiva con la festa di inizio stagione

SESTO FIORENTINO – Con l’ingresso in campo della categoria Under 6 lo scorso sabato 14 settembre il Sesto Rugby ha dato il via alla stagione sportiva 2024/2025 per tutti i suoi atleti. A sancirlo ufficialmente, poi, la ormai tradizionale festa di inizio stagione, un pomeriggio all’insegna del rugby e del divertimento al campo di Querceto per tutti […]

SESTO FIORENTINO – Con l’ingresso in campo della categoria Under 6 lo scorso sabato 14 settembre il Sesto Rugby ha dato il via alla stagione sportiva 2024/2025 per tutti i suoi atleti. A sancirlo ufficialmente, poi, la ormai tradizionale festa di inizio stagione, un pomeriggio all’insegna del rugby e del divertimento al campo di Querceto per tutti i bambini. Sul campo, infatti, si mescoleranno i piccoli rinoceronti insieme agli aspiranti rugbisti che vorranno approfittare della giornata open day per provare le emozioni di correre con la palla ovale tra le braccia. Oltre alla palla ovale, ricca merenda per tutti i presenti in club house e negli spazi verdi adiacenti. L’appuntamento è per le 15 di domenica 22 settembre. Non serve alcuna prenotazione: basta presentarsi al campo da rugby di Sesto Fiorentino in via della Quercia, 37 armati di maglietta, pantaloncini, scarpe da ginnastica e tanta voglia di divertirsi. L’evento è rivolto a tutte le persone nate tra il 2011 e il 2021. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la società sestese sui vari canali social.