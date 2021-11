Sesto Sport: ancora medaglie per gli atleti sestesi

SESTO FIORENTINO – Esordio stagionale per la squadra di Sesto Sport che ha partecipato il 20 e 21 novembre alla 22° edizione del trofeo Città di Calenzano, organizzato dalla Essecinuoto. Il bottino di medaglie è stato davvero ricco: 4 ori 12 argenti e 7 bronzi. Tre medaglie conquistate da Sofia Chini, che sale 3 volte sul podio nelle 3 distanze della rana con 1 oro e 2 argenti, e Giole Stefanini nelle gare veloci della farfalla e dello stile libero. Nei 400 stile libero e misti oro e argento per Giacomo Brogelli e due argenti per Francesco Monsani. Portano a casa due medaglie anche Alessio Checcacci nella velocità della farfalla e Jacopo Tonelli nei 200 e 400 stile libero. Una medaglia infine per Leonardo Bigi nei 200 farfalla, Gabriele Curcio nei 100 dorso, Pietro Olia nei 200 rana, Pietro Bacherini nei 100 farfalla, Elvira Beqaj nei 100 rana, Alesio Pepniku nei 400 misti, Niccolò Lucchi nei 400 stile libero e Glenda Confortini nei 100 stile libero. Ottime le prove fatte riscontrare da Caterina Guerra, Alessia Boncinelli, Elettra Perini, Laura Cabrucci, Giada Stefanini, Laura Masini, Alessia Olia, Zoe Masi, Alessia Galantini Giorgia Geshteja, Giovanna De Marco, Chiara Ortolani, Giulio Niccoli, Francesco Monsani, Andrea Montori, Lorenzo Cappellini, Saverio Armetta, Valerio Rosini, Francesco Vinci, Andrea Biliotti e Vladimir Verduchi.

Domenica 21 a San Casciano ha segnato l’esordio anche per gli Esordienti A e B in collaborazione con Associazionismo Sestese nella prova federale di San Casciano. I piccoli nuotatori guidati da Arianna La Candia e Tommaso Fallani si sono cimentati in diverse prove, tutte valide per la qualificazione ai Campionati Regionali invernali. Sono scesi in acqua per gli Esordienti A Olivia Ciaramelli, Vittoria Berardinelli, Sara Del Mira, Benedetta Fognai, Fabio Sarri, Alberto Maurici, Samuele Olivito, Antonio Iannelli, David Giannelli, Uma Baccini, Allegra Simonetti, Zoe Sarti, Matilde Cicciotti, Stefano Di Benedetto, Leonardo Bigi, Francesco Rosini, Jason Bianchini, Dario Giorgetti, Francesco Pontorno, Emanuele Ravagli.

“Finalmente abbiamo ripreso le gare dopo un lungo periodi di preparazione, la condizione non è ancora ottimale ma già si sono visti dei buoni risultati. – ha detto il direttore tecnico Valerio Caporali – La squadra quest’anno è molto numerosa e ha anche un grande potenziale. Inoltre è un gruppo che si allena molto bene e di cui sono molto contento. Con Arianna e Tommaso stiamo facendo un bel lavoro, sono ottimista sul futuro, soprattutto pensando alla piscina nuova che è stata promessa di realizzare nel prossimo futuro che ci permetterà finalmente di allenarci al meglio, dato che facciamo i salti mortali per fare un programma di allenamento a lungo periodo. Infine ringrazio l’Essecinuoto per la splendida organizzazione del trofeo”.