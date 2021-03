Sesto Sport, ottimi risultati al campionato regionale Indoor di Fondo Fin

SESTO FIORENTINO – Ottimi risultati per i nuotatori di Sesto Sport al campionato regionale Indoor di Fondo Fin. Nel primo impegno ufficiale dei nuotatori del Sesto Sport guidati da Valerio Caporali e Arianna La Candia i risultati sono stati più che positivi. Ai Campionati Regionali di Livorno del 28 marzo arriva un oro di Francesco Monsani nella 5 km e ben 5 pass per i Campionati Italiani che si terranno il 3 aprile.

Ottimi piazzamenti nella gara della 3 km: la manifestazione si è aperta con la gara di 3 chilometri riservata alla categoria ragazzi. La prima a scendere in acqua è stata Ambra Pepniku che grazie ad una prima parte di gara ben gestita riesce ad ottenere la qualificazione per i Campionati Italiani di Categoria, traguardo raggiunto poco dopo anche dal fratello Alesio e da Giacomo Brogelli, che scala be 4 posizioni e conquista un ottimo 6° posto regionale e lo piazza attualmente in undicesima posizione nella graduatoria nazionale.

Nella 5 chilometri arriva il primo ora della stagione: il turno pomeridiano ha visto scendere in acqua gli atleti della categoria juniores e assoluta, pronti per cimentarsi nella più lunga 5 chilometri. Al termine di una gara condotta dai 1500 metri, Francesco Monsani ottiene il primo posto, facendo registrare un ottimo crono che lo lancia nella top10 della graduatoria nazionale e gli permetterà di provare a migliorarsi ancora ai nazionali di aprile. La stessa opportunità l’ha ottenuta anche Piergiorgio Danti, che nonostante sia rientrato in acqua soltanto da un paio settimane, è autore di un’ottima prestazione. In acqua è sceso anche Martino Singuaroli, che grazie al primato personale e al quinto posto ottenuto tra i seniores, ottiene una buona posizione nella graduatoria nazionale assoluta che lascia ottimismo in vista dei Campionati Italiani Assoluti di Riccione del 29 marzo.

Ottime prestazioni anche degli esordienti: sabato 27 marzo nella piscina di Calenzano sono scesi in acqua gli esordienti A e B, questi ultimi in collaborazione con l’Associazionismo Sestese, entrambe le categorie impegnate nella prova di qualificazione federale per i Campionati Regionali. Ottime sono state le risposte dei ragazzi guidati da Azzurra Trallori e Tommaso Fallani e soprattutto tanta la felicità dei ragazzi nel riuscire a gareggiare in questo periodo. Tra gli Esordienti A ottime le prove di Leonardo Bigi che strappa anche un primato sociale nella gare del delfino, Mattia Nuzzi, Pietro Bacherini e Cristian Calamai; convincenti anche le prestazioni di Sara Del Mira, Benedetta Fognani, Giorgia Gestheja e Giada Trefoloni. Tra i più piccoli bene Berardinelli Vittoria, Emma Caporali, Alice Nuzzi e Zoe Sarti, e poi Jason bianchini, David Giannelli e Fabio Sarri.

“Abbiamo iniziato bene una serie di appuntamenti – dice il direttore tecnico Valerio Caporali – che vi vedranno protagonisti nei prossimi mesi. Partendo dal fatto che riuscire a partecipare a competizioni ufficiali in questo momento è una notizia di per sé positiva, i risultati ottenuti in questo fine settimana ci danno ancora più entusiasmo. La nostra crescita continua e l’ingaggio di Arianna La Candia per completare e arricchire il nostro staff va senz’altro in quella direzione. Adesso prepareremo al meglio tutti i prossimi impegni dove punterei a fare sicuramente ancora meglio”.