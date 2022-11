SestoSport fra le migliori società di nuoto in Italia nella categoria Esordienti

SESTO FIORENTINO – SestoSport è tra le migliori società italiane di nuoto. Sono uscite come ogni anni nel mese di novembre le graduatorie nazionali federali per la categoria Esordienti A di nuoto basata suo risultati della stagione 2021 2022. Ottimo piazzamento per il Sesto Sport che ottime il 79° posto assoluto nazionale e il 6° […]

SESTO FIORENTINO – SestoSport è tra le migliori società italiane di nuoto. Sono uscite come ogni anni nel mese di novembre le graduatorie nazionali federali per la categoria Esordienti A di nuoto basata suo risultati della stagione 2021 2022. Ottimo piazzamento per il Sesto Sport che ottime il 79° posto assoluto nazionale e il 6° posto tra le società toscane. Inoltre Mattia Nuzzi risulta in ben cinque gare nella graduatoria individuale dei miglioro Esordienti A del panorama italiano, risultato che gli ha regalato anche l’encomio dell’assessore allo sport Damiano Sforzi in occasione della premiazione organizzata dalla società per celebrare l’ottimo risultato. Un doveroso ringraziamento va a tutta la squadra che, oltre a Mattia ha contribuito a questo risultato: Antonio Iannelli, Fabio Sarri, Samuele Olivito, Alice Nuzzi, Benedetta Fognanj , Olivia Ciaramelli, Sara Del Mira e Vittoria Berardinelli. “Siamo veramente soddisfatti di questo traguardo – dice il direttore tecnico Valerio Caporali – che rappresenta un piccolo tassello nella crescita dei ragazzi che qua da noi è graduale e finalizzata a età più mature. Ottimo il lavoro del tecnico Arianna La Candia, una grande professionista, la passata stagione con gli Esordienti A che prosegue nella stessa direzione con Martina Perini quest’anno. È davvero una buona notizia per questo inizio di stagione”.