Sestreet, due nuove opere di EDFcrew all’Oliveta e all’Archivio della Ceramica

SESTO FIORENTINO – L’arte torna protagonista per le strade della nostra città con una nuova edizione di Sestreet che vedrà tornare al lavoro gli “urban artist” toscani di EDFcrew. I muri su cui lavoreranno saranno quelli dell’Archivio della Ceramica, in via Savonarola, e il muretto del Parco dell’Oliveta prossimo all’ingresso di via Matteotti. Le opere realizzate si ispireranno al Manifesto dell’Arte sociale elaborato dal gruppo. “Con Sestreet negli ultimi anni abbiamo portato l’arte per le strade della nostra città, trasformando in monumenti i muri e contribuendo a riqualificare e migliorare gli spazi della nostra comunità – afferma l’assessore alla cultura Jacopo Madau – Con queste due nuove opere, realizzate da EDFcrew, di cui abbiamo già potuto apprezzare il lavoro a Doccia, andiamo a rendere più belli due luoghi della nostra città particolarmente significativi: un parco pubblico e l’Archivio della Ceramica, un piccolo scrigno della nostra storia e della nostra identità da riscoprire e valorizzare”.