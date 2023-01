Sette bomboniere per sette vittorie: “Alessandra Creazioni”, sono sempre matrimoni da Oscar

CAMPI BISENZIO – Un successo, l’ennesimo, quando si parla di matrimoni. O, per usare termini più “in voga”, del wedding. “Alessandra Creazioni”, infatti, ha sbaragliato il campo per il settimo anno di fila nel settore delle bomboniere, concludendo, come si legge in un comunicato, “un anno memorabile per il settore”. Le cerimonie rimandate a causa […]

CAMPI BISENZIO – Un successo, l’ennesimo, quando si parla di matrimoni. O, per usare termini più “in voga”, del wedding. “Alessandra Creazioni”, infatti, ha sbaragliato il campo per il settimo anno di fila nel settore delle bomboniere, concludendo, come si legge in un comunicato, “un anno memorabile per il settore”.

Le cerimonie rimandate a causa del Covid, sommate a quelle già previste per il 2022, hanno provocato un boom di matrimoni senza precedenti. E tutte le imprese di servizi per i matrimoni hanno lavorato senza sosta durante questa stagione abbastanza insolita rendendo possibile la ripresa del settore. Così, in questi giorni, Matrimonio.com, sito di riferimento per i matrimoni e parte del gruppo TheKnot Worldwide, grazie alle recensioni delle coppie che si sono sposate lo scorso anno, ha annunciato i nomi dei vincitori dei Wedding Awards 2023, che ogni anno premiano i migliori professionisti dei matrimoni. Quest’anno, inoltre, vogliono essere un omaggio a tutto il settore per il duro lavoro svolto.

Nel settore “Bomboniere” “Alessandra Creazioni”, l’unico negozio a ottenere un premio nelle province di Firenze e Prato, ha ottenuto un totale di 71 recensioni nella vetrina digitale pubblicata sul sito Matrimonio.com e un punteggio di 5.0 su 5.0 assegnato dalle coppie che hanno usufruito dei suoi servizi per il loro matrimonio. Da oggi è visibile anche nel suo profilo su Matrimonio.com il bollino che ne riconosce la vincita di un Wedding Award 2023, un premio più che meritato e che include l’azienda tra le migliori del settore Wedding in Italia, “con un valore significativo – continua il comunicato – per le coppie impegnate nei preparativi di nozze, in quanto rappresenta una garanzia e può fare la differenza nella scelta dei fornitori”.

Matrimonio.com è giunto all’edizione numero 10 di questi prestigiosi premi conosciuti come Wedding Awards, che quest’anno sono stati celebrati in anticipo rispetto agli scorsi anni, a fine gennaio, sorprendendo gli addetti ai lavori con l’annuncio delle imprese vincitrici del premio più importante del settore nuziale di questo 2023. E vengono assegnati alle seguenti categorie: banchetto, catering, fotografia, video, musica, auto matrimonio, trasporto invitati, partecipazioni, bomboniere, fiori e decorazioni, animazione, Wedding Planner, torte nuziali, Sposa e accessori, sposo e accessori, bellezza e benessere, gioielleria, luna di miele e altri servizi. L’elenco completo dei vincitori è disponibile al link http://www.matrimonio.com/wedding-awards

Quest’anno, come già detto in precedenza, segnato da un boom dei matrimoni, i premi sono stati assegnati in base alle più di 8 milioni di recensioni delle coppie pubblicate sul sito. “Una cifra importante e in continuo aumento e che rende i professionisti premiati molto orgogliosi e li induce a fare sempre del loro meglio per vincere il premio anno dopo anno. Oltre al numero di recensioni e al punteggio di ciascuna categoria, tra le più di 68.000 imprese presenti su Matrimonio.com, si prende in considerazione anche la qualità e la professionalità del servizio offerto. Per questo, il ruolo più importante è quello delle coppie che, con le loro recensioni e dopo aver usufruito dei servizi per il loro matrimonio, decidono chi merita di vincere il premio”.