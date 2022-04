Sette nuovi lampioni a pannelli fotovoltaici sulle strade di Calenzano

CALENZANO – In arrivo nelle zone lontane dai centri abitati 7 lampioni alimentati da pannelli fotovoltaici. I lampioni saranno installati a partire dalle prossime settimane.

“Dopo aver sostituito tutti i corpi illuminanti dei nostri lampioni con luci a led – dice il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Alberto Giusti -, assieme al concessionario della pubblica illuminazione stiamo portando avanti un piano di investimenti per migliorare il servizio su tutto il territorio, con progetti che riguardano zone extraurbane, piste ciclabili, aree pedonali e giardini pubblici. Nelle zone collinari e nelle frazioni, in particolare su alcuni incroci dove permanevano le difficoltà tecniche di collegamento con la rete elettrica, abbiamo studiato la possibilità di inserire questi lampioni con pannelli solari che ci aiuteranno a migliorare la sicurezza stradale, garantendo un’illuminazione a basso impatto ambientale”.

I lampioni saranno collocati in via di Legri all’incrocio con via di Signorina, alle Croci presso Bottega Nuova e all’incrocio fra via di Casaglia e via della Muriccia, a Sommaia all’incrocio fra via delle vigne e via delle Cantine, a Secciano.

Il Comune ha programmato anche l’installazione di nuovi lampioni sulla normale rete di illuminazione in altre aree del Comune, e in particolare: sugli incroci e rotatorie del tratto urbano della SP8; nelle vie limitrofe al Design Campus; a Settimello in via del Balzo; al Nome di Gesù e nella zona del Molino.