Settembre a Prato, tutti i concerti. E con Tv Prato si potrà essere “In prima fila”

PRATO – Sarà “la festa Indie più grande d’Italia” ad aprire ufficialmente la nuova edizione di “Settembre a Prato”, la tradizionale manifestazione di piazza del Mercato Nuovo a Prato che dal 4 al 15 settembre animerà il fine estate pratese con concerti, Palla Grossa, mercatini, street food e area giochi per bimbi. L’appuntamento col concerto inaugurale è per mercoledì 4 settembre alle 21.30. La serata, a ingresso gratuito, sarà curata dal collettivo “Indie Power”, che suonerà dal vivo le canzoni che più di ogni altre raccontano la generazione attuale. “Sarà come un abbraccio collettivo, – sottolinea Paolo Sax, titolare di “Music Staff”, che organizzerà gli eventi di “Settembre Prato” –un coro esagerato sulle canzoni che più di ogni altra cosa stanno raccontando questa generazione di giovani. Canteremo e balleremo sulle note di Tananai, Calcutta, Bnkr44, Gazzelle, Ernia, Coez, Pinguini Tattici Nucleari e molti altri”.

Prima del concerto, dalle 19 la piazza sarà aperta, con ingresso libero, per tutte le altre attrazioni attive fino al 15 settembre in piazza del Mercato Nuovo: street food, birre alla spina, gonfiabili, giochi per bambini e mercatini di vario genere. Tornando ai concerti, la musica continua anche giovedì 5 settembre. Alle 21.30 è in programma il dj set di Metempsicosi: alla console si alterneranno Mario Più, Ricky Le Roy, Joy Kitikonti, 00zicky e Luca Pechino. Il gruppo di dj già l’anno scorso aveva partecipato a ‘Settembre Prato’, affiancato dal leggendario Franchino che in quell’occasione si esibì a Prato per l’ultima volta.

In realtà si partirà ufficialmente martedì 27 agosto, con la serata dei CCCP – Fedeli alla Linea, per poi proseguire il 29 agosto, con la Yoga Radio Bruno Estate, il 31 agosto, quando i protagonisti saranno Giorgio Panariello e Marco Masini, il 2 settembre, data dei The Kolors, il 3 e il 4 settembre, quando in piazza Duomo si esibiranno rispettivamente Alborosie/Africa Unite e Francesco De Gregori, il 5 settembre, serata del tradizionale concerto offerto alla città dall’orchestra della Camerata strumentale. E infine l’11 e il 12 settembre a Villa Guicciardini con Perturbazione e Nada “La buona novella” e Roberto Vecchioni.

Si chiama invece “In prima fila” il nuovo format in partenza su Tv Prato per vivere in diretta le emozioni del “Settembre a Prato”: le giornaliste Lucrezia Sandri e Arianna Di Rubba si alterneranno nella conduzione delle nove serate, una per ogni concerto in calendario. . L’appuntamento è sempre per le 20, fino alle 20.25, più una “finestra” dopo l’edizione serale del tg. Le serate, che vedranno la collaborazione di tutti i giornalisti di Tv Prato, saranno l’occasione per assaporare in diretta l’attesa dei concerti, con ospiti e interviste agli artisti e al pubblico. “In prima fila”: un’avventura da vivere insieme sul canale 75, in attesa della diretta televisiva dedicata al Corteggio e all’Ostensione della Sacra Cintola, l’8 settembre Madonna della Fiera, a partire dalle 19. Tutti gli aggiornamenti su tvprato.it e sui canali Facebook e Instagram della tv.