Settima edizione per “Una Storia partigiana”, il concorso letterario di Anpi Lastra a Signa

LASTRA A SIGNA – Anche quest’anno la sezione Anpi “Bruno Terzani” di Lastra a Signa apre il bando per il concorso letterario “Una Storia partigiana” che, come in passato, ha il patrocinio del Comune di Lastra a Signa. I partecipanti potranno inviare le loro opere fino al 15 marzo 2022. Le riflessione cui dovranno ispirarsi […]

LASTRA A SIGNA – Anche quest’anno la sezione Anpi “Bruno Terzani” di Lastra a Signa apre il bando per il concorso letterario “Una Storia partigiana” che, come in passato, ha il patrocinio del Comune di Lastra a Signa. I partecipanti potranno inviare le loro opere fino al 15 marzo 2022. Le riflessione cui dovranno ispirarsi i partecipanti al concorso per la creazione delle loro opere quest’anno è tratta da “Perché siamo ancora fascisti? Un conto ancora aperto” di Francesco Filippi “e vuole spingere – si legge in una nota – a una riflessione sui lati ancora oggi oscuri del fascismo e su come questi hanno fatto sì che tante, troppe persone non ne comprendano la ferocia”.

Anche quest’anno si potrà partecipare con un testo in prosa o con una poesia: si possono inviare massimo due testi per ciascuna sezione alla sede della sezione Anpi “Bruno Terzani” di Lastra a Signa (via Palmiro Togliatti 31 – 50055 Lastra a Signa). In alternativa si possono inviare gli elaborati all’indirizzo e-mail anpilastraasigna@gmail.com). La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a tutti, senza limiti di età. Il bando di concorso, con tutte le informazioni utili alla presentazione delle opere, verrà pubblicato sulla pagina Facebook della sezione di Anpi Lastra (https://www.facebook.com/Anpi-Lastra). La premiazione del concorso avverrà il 25 aprile, anniversario della Liberazione, nella sala del consiglio comunale.