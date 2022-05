“Settimana della bonifica”, le iniziative del Consorzio Medio Valdarno dal 20 maggio al 7 giugno. Tanti appuntamenti nella Piana

FIRENZE – “La Piana Fiorentina: sicurezza idraulica, sostenibilità ambientale e valorizzazione del territorio”: è questo il fil rouge delle iniziative raccolte insieme in un unico calendario per la “Settimana della bonifica e dell’irrigazione 2022” dal Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno insieme alle proprie associazioni regionale e nazionale e il Ministero della transizione ecologica, con […]

FIRENZE – “La Piana Fiorentina: sicurezza idraulica, sostenibilità ambientale e valorizzazione del territorio”: è questo il fil rouge delle iniziative raccolte insieme in un unico calendario per la “Settimana della bonifica e dell’irrigazione 2022” dal Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno insieme alle proprie associazioni regionale e nazionale e il Ministero della transizione ecologica, con il patrocinio della Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e i Comuni di Firenze, Signa, Lastra a Signa, Campi Bisenzio e Scandicci e la collaborazione di Unifi, Proloco Piana di Settimo e l’associazione di pescatori Loch Style Firenze.

In programma “World Bee Day”, biciclettata, l’inaugurazione di una nuova opera idraulica e visita agli impianti, laboratori e prove di pesca, convegni e incontri per celebrare la bellezza della Piana Fiorentina. Si comincia venerdì 20 maggio con la celebrazione del “World Bee Day”, la Giornata mondiale delle api, a Castelletti dove il Consorzio insieme a Unifi presenteranno il progetto “Gestione e miglioramento ambientale di aree di pubblico interesse per la conservazione degli insetti impollinatori” dapprima con alcuni laboratori dedicati ai bambini delle scuole di Signa.

Sabato 21 maggio sarà invece il giorno della biciclettata della Piana fiorentina, con partenze alle 10 dai territori di Firenze, Signa, Scandicci, Lastra a Signa e Campi Bisenzio per convergere alle 10.30 alla nuova passerella sull’Arno tra Badia e San Donnino per un momento insieme alla Pro loco della Piana di Settimo, e poi insieme verso l’inaugurazione della nuova cassa di espansione del Lago Il Pino, la visita all’Impianto Idrovoro della Viaccia alle 11.30 e per finire aperitivo, laboratori e prove di pesca al Lago Borgioli offerti dall’associazione di pescatori Loch Style Firenze presso la nuova aula didattica realizzata insieme al Consorzio di Bonifica.

Venerdì 27 maggio, infine, dalle 9 a Palazzo Medici Riccardi di Firenze si terrà il convegno conclusivo del Pit della Piana fiorentina mentre il 7 giugno alle 10, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, si celebrerà per la Toscana il centenario della moderna bonifica con l’evento nazionale #ANBI100. “Una rassegna di eventi che, come al solito, apre a tutti la possibilità di conoscere il mondo della bonifica e la bellezza dei nostri fiumi e dei nostri territori – commenta il Presidente del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno Marco Bottino – grazie a tante collaborazioni siamo in grado di valorizzare la centralità della Piana Fiorentina non solo dal punto di vista geografico ma anche in termini di sperimentazione ambientale e di vivacità associativa e sociale”.