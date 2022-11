Settimana dell’infanzia: laboratori e incontri

SESTO FIORENTINO – Continuano fino a domenica gli appuntamenti con la “Settimana dell’infanzia”. Domani, mercoledì 23 novembre alle 17,30 si terrà in biblioteca l’incontro con lo scrittore e poeta per bambini Bruno Tognolini (prenotazione online all’indirizzo https://www.bibliosestoragazzi.it/eventi/).Giovedì 24 novembre, alle 17 presso il nido “Alice”, Caterina Livani proporrà il laboratorio per adulti “Non fare il […]

SESTO FIORENTINO – Continuano fino a domenica gli appuntamenti con la “Settimana dell’infanzia”. Domani, mercoledì 23 novembre alle 17,30 si terrà in biblioteca l’incontro con lo scrittore e poeta per bambini Bruno Tognolini (prenotazione online all’indirizzo https://www.bibliosestoragazzi.it/eventi/).

Giovedì 24 novembre, alle 17 presso il nido “Alice”, Caterina Livani proporrà il laboratorio per adulti “Non fare il bambino! – Mi vedo, ti vedo. Identità a confronto” (prenotazione online all’indirizzo https://www.bibliosestoragazzi.it/eventi/).

Venerdì 25 novembre, alle 17 in biblioteca, spazio alla creatività con il laboratorio di disegno animato a cura dell’illustratore Simone Frasca (età consigliata 3-6 anni, prenotazione online all’indirizzo https://www.bibliosestoragazzi.it/eventi/).

La mattina di sabato 26 novembre le iniziative si sposteranno davanti al nido comunale Querceto, dove alle 10 sarà realizzato uno dei laboratori più famosi e amati dell’artista Hervé Tullet, il “Prato Fiorito”. L’iniziativa è aperta a tutti e non necessita di prenotazione. Sempre sabato 26 novembre, alle 17 presso il Cinema Grotta, la compagnia teatrale “La società liquida” e Ritmoteque Asd andranno in scena con lo spettacolo per bambini “Grandi diritti per piccoli principi”, liberamente tratto dal capolavoro di Antonie de Saint-Exupery. Ingresso gratuito.

Domenica 27 novembre la Settimana dell’Infanzia si chiude in musica con il concerto “Il Carnevale degli animali” presso la sede scuola di Musica di Sesto Fiorentino “Bruno Bartoletti” (Villa San Lorenzo, via Scardassieri 47; inizio alle 11,30). Prenotazioni e informazioni info@scuoladimusicasesto.it; 055 4200859 – 334 6894883. Per consultare il programma integrale: https://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/it/citta/settimana-dellinfanzia-programma-18-27-novembre-2022