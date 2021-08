Settimello: al via i lavori del secondo tronco del collettore fognario

CALENZANO – Dalla prossima settimana prenderanno il via i lavori del secondo tronco del collettore fognario di Settimello, quello che da via Angiolieri proseguirà fino all’autostrada, passando da via della Chiesa e via Boccaccio. La nuova tubazione servirà a raccogliere le acque meteoriche dell’autostrada, che non andranno così a interferire con la capacità di ricezione […]

CALENZANO – Dalla prossima settimana prenderanno il via i lavori del secondo tronco del collettore fognario di Settimello, quello che da via Angiolieri proseguirà fino all’autostrada, passando da via della Chiesa e via Boccaccio.

La nuova tubazione servirà a raccogliere le acque meteoriche dell’autostrada, che non andranno così a interferire con la capacità di ricezione della fognatura urbana.

Per consentire questo nuovo lotto di interventi, a partire da lunedì 30 agosto, verrà chiusa al traffico via Cecco Angiolieri in ingresso da via Dante Alighieri. L’accesso ai residenti sarà consentito, compatibilmente con l’avanzamento del cantiere.