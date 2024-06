Severa con i genitori, affabile con i bambini: il saluto affettuoso alla “maestra Anna” che va in pensione

SIGNA – Ognuno di noi ha avuto un legame speciale con un insegnante che lo ha accompagnato durante il proprio percorso scolastico. Sia che si sia trattato dell’asilo, delle elementari o delle superiori. E quando questo legame si scioglie, quello che resta dentro ci accompagnerà per tutto il resto della vita. Ne è un’ulteriore dimostrazione il saluto che nei giorni scorsi gli ormai ex alunni e le loro famiglie hanno voluto rivolgere alla maestra Anna. La pensione la attende, dopo tanti anni passati fra quaderni, libri e disegni, ma soprattutto fra le mura della scuola di San Mauro. Per una volta, quindi, noi ci fermiamo qui, vogliamo lasciare spazio alle parole e alle emozioni di chi, con la “maestra Anna”, ha avuto un rapporto diretto. Parole ed emozioni racchiuse nelle lettere che alcune mamme le hanno dedicato e che pubblichiamo qui di seguito. Oltre alle immagini di tanti dei bambini, più o meno grandi, che in questi anni hanno avuto a che fare con lei.

P.F.N.

“Ti è toccato il verde con l’Anna”

Per qualsiasi altra mamma di San Mauro il significato della frase sarebbe stato subito chiaro, per me non fu così. Non solo ignoravo la fama della maestra Anna, ma non sapevo se l’averci a che fare sarebbe stata una grande fortuna oppure la peggiore delle sciagure. La mia interlocutrice descrisse la maestra Anna come una donna d’altri tempi, severissima e con la quale non si poteva discutere, tutte caratteristiche che mi fecero dubitare sulla reale fortuna in cui ero incappata. I bambini, nonostante questo, l’adoravano. Durante il periodo dell’inserimento ebbi finalmente modo di vederla all’opera. Piccola di statura e apparente gracile, avrebbe dovuto seguire da sola ventiquattro bambini scatenati. Anche in questo caso trovai un’interlocutrice ben informata: non mi dovevo far ingannare dall’apparenza l’Anna ne avrebbe potuti badare anche trenta e per ventiquattro ore consecutive. Con il tempo ho capito che la maestra Anna relega tutta la sua severità ai genitori e tutta la sua gentilezza ai bambini. L’apprendimento di nozioni, il rispetto delle regole, le capacità manuali e intellettive maturate dai nostri figli, sono i risultati più evidenti dell’approccio didattico della Maestra Anna. Un risultato ben più generale della sua dedizione all’insegnamento è testimoniato invece da questa festa a sorpresa organizzata con passione e in assoluto segreto da genitori ed ex allievi, per rendere omaggio a una maestra che fra le sue qualità ha anche la riservatezza. Grazie Anna