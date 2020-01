Sezione soci Coop Campi: il “bilancio” di fine mandato nelle parole del presidente Cerrato

CAMPI BISENZIO – Il 2019 si è concluso da poco e a breve si concluderà anche il mandato del consiglio, guidato da Angelo Cerrato, della sezione soci Coop di Campi Bisenzio. Tempo di bilanci, quindi, e di considerazioni per il lavoro portato avanti fino a oggi. “Abbiamo fatto tanto? Poco ? Non lo so, so di sicuro – dice Cerrato – che ci abbiamo messo tanta buona volontà e tanta passione”. “Negli ultimi anni – aggiunge – abbiamo concentrato la nostra azione verso il territorio e la nostra comunità. Con tante iniziative, la raccolta alimentare per la Caritas Vicariale di Campi, “Stuzzicando”, “In giro per Campi”, ovvero siamo andati alla riscoperta del patrimonio architettonico, artistico e culturale del territorio campigiano, e la raccolta fondi per il “Porto delle Storie”. In questi giorni, fino al 18 gennaio, stiamo raccogliendo le domande per le candidature alle elezioni per il rinnovo del consiglio, il modulo per la domanda si può ritirare al box info della Coop di via Buozzi oppure scaricandolo direttamente dal sito Internet della Coop. Con l’occasione voglio ringraziare di vero cuore tutti, associazioni e singoli cittadini, che in questi tre anni mi hanno dato aiuto e sostegno a portare avanti il nostro impegno di volontari. Senza il vostro aiuto non ce l’avrei fatta. Rinnovo a tutti e alle vostre famiglie i miei migliori auguri di un felicissimo anno nuovo e un sincero in bocca al lupo per il futuro”.

(La fotografia è relativa all’insediamento di Angelo Cerrato come presidente nel 2014)