Sezione soci Coop, donazione al circolo Tripetetolo per il Pranzo solidale

LASTRA A SIGNA – La solidarietà non si ferma. Una donazione di buoni spesa per 500 euro dalla sezione soci Coop Le Signe al Circolo Arci Tripetetolo per sostenere i costi vivi del progetto Pranzo solidale. Il progetto, avviato a metà gennaio in accordo con l’assessorato alle politiche sociali di Lastra a Signa, consiste nel fornire gratuitamente una decina di pasti giornalieri, il pranzo, dal lunedì al venerdì, da asporto. Il servizio è dedicato alle persone in difficoltà economiche, individuate dagli assistenti sociali e il costo è a carico del Circolo. Nasce così la collaborazione con la sezione soci Coop di Lastra a Signa che ha messo a disposizione 500 euro di buoni spesa per acquistare le materie prime per la preparazione dei pasti.

“Accogliamo con molta soddisfazione il contributo della sezione soci Coop, che ci aiuta nel proseguimento dell’iniziativa. L’aiuto della cooperativa è fondamentale sia per l’impegno economico, ma soprattutto per la sinergia con la sezione soci Coop” fanno sapere dalla direzione del Circolo. “Sosteniamo il progetto del pranzo solidale con entusiasmo, convinti che anche iniziative che fanno piccoli numeri possano aiutare chi sta affrontando un momento di difficoltà. La crisi dovuta alla pandemia ha reso più evidente l’emergenza alimentare ed anche solo un pasto può fare la differenza” fa sapere Elisabetta Guerrini, presidente della sezione soci Coop Le Signe.