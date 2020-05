Sezione soci Coop Le Signe: Elisabetta Guerrini confermata presidente. Ecco il consiglio

LASTRA A SIGNA/SIGNA – Elisabetta Guerrini è stata confermata alla guida della sezione soci Coop delle Signe. Questo l’esito delle urne, dalle quali è “uscito” anche il nuovo consiglio formato da Sergio Agostini, Sergio Bambi, Stefania Benvenuti, Luciano Berrettoni, Renata Corzi, Silvano Daddi, Maria Francesca, Lorenzo Gaggioli, Elia Giannini, Giuseppe Giordano, Catello Marciano, Felice Masarecchia, Giobanna Momigli, Fiorella Morelli, Fabrizio Parrini, Anna Prunecchi, Adriana Sacchi, Cristina Scarselli e Gaetanina Scotellaro oltre naturalmente a Elisabetta Guerrini. “Sette sono i consiglieri nuovi eletti – dice la presidente – a cui do il benvenuto. L’emergenza sanitaria prima e l’emergenza sociale ed economica dopo cambieranno inevitabilmente le nostre abitudini e le nostre priorità. Cambierà la forma ma non mancheremo di svolgere le nostre attività volontarie per meglio ascoltare le esigenze della base sociale di cui siamo portavoce con gli organismi della cooperativa. A maggiore ragione ci impegneremo nel realizzare progetti di solidarietà. E infine, ma non per ultimo, saranno necessari il nostro contributo e la nostra collaborazione con le altre organizzazioni del territorio e le amministrazioni comunali per il bene comune, per creare socialità, per infondere fiducia e speranza affinché nessuno si senta solo ma parte della comunità in cui viviamo. Grazie e buon lavoro a tutti”.