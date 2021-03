Sgombera il magazzino e brucia i mobili: denunciato dai Carabinieri Forestali

CAMPI BISENZIO – Quella densa colonna di fumo, di colore nero, li ha insospettiti. Così i militari della Stazione dei Carabinieri Forestali di Ceppeto, impegnati in un servizio di controllo del territorio, si sono subito recati presso il resede di un immobile a uso abitativo e commerciale in via Pistoiese, nel Comune di Campi Bisenzio. E, una volta sul posto, hanno trovato una persona che stava bruciando degli oggetti e che è stata identificata. Dal fumo, inoltre, emanava un forte odore acre, tipico della combustione di sostanze plastiche. I Carabinieri hanno accertato che nell’area in questione c’era un fuoco dove stavano ancora bruciando resti di mobili rivestiti in formica. Vicino al braciere era presente un vecchio mobile e dall’ispezione dei luoghi è emerso che l’uomo stava sgomberando e “ripulendo” un magazzino di sua proprietà. Uomo che, dopo aver ammesso le proprie responsabilità, è stato denunciato alla Procura della Repubblica in base al Testo Unico Ambientale per smaltimento illecito di Rifiuti Speciali non pericolosi e in base al Codice Penale per getto pericoloso di cose.