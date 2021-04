Sgombero immobile viale Primo Maggio. Sono in corso i colloqui dei servizi sociali con le famiglie

SESTO FIORENTINO – Sono una decina le famiglie rimaste nell’immobile di via Primo Maggio occupato dal 2011. Questa mattina è iniziato un intervento da parte della Polizia per liberare il condominio di proprietà di un privato, mentre i servizi sociali del Comune si stanno ancora occupando di trovare una soluzione alle famiglie occupanti molte di […]

SESTO FIORENTINO – Sono una decina le famiglie rimaste nell’immobile di via Primo Maggio occupato dal 2011. Questa mattina è iniziato un intervento da parte della Polizia per liberare il condominio di proprietà di un privato, mentre i servizi sociali del Comune si stanno ancora occupando di trovare una soluzione alle famiglie occupanti molte di queste con figli minorenni. Nel condominio sono presenti una cinquantina di persone. L’edificio di viale Primo Maggio era stato occupato una I prima volta nel 2004, poi sgomberato e occupato di nuovo nel 2011. Alcuni militanti del Movimento di lotta per la casa sono presenti stamani a Sesto Fiorentino per portare solidarietà alle famiglie sgomberate. Sul posto anche la polizia municipale di Sesto Fiorentino per regolare il traffico: per lungo tempo la viabilità è stata bloccata nella zona di Camporella. E.A.