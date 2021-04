Sgombero immobili di viale Primo Maggio: trovate soluzioni temporanee per quattro famiglie

SESTO FIORENTINO – Nella mattinata di oggi, giovedì 15 aprile, è stato eseguito lo sgombero degli immobili abusivamente occupati di viale I Maggio 222-224. Le operazioni, iniziate intorno alle 9, sono state condotte dalla Questura di Firenze con il supporto della Polizia municipale di Sesto Fiorentino per la gestione della viabilità; erano anche presenti i Servizi sociali della Società della Salute Fiorentina Nord-Ovest per valutare e offrire sostegno alle situazioni di maggiore fragilità. Lo sgombero si è svolto senza particolari tensioni. All’interno dell’immobile, occupato da quasi dieci anni, risultavano stabilmente presenti 13 famiglie composte da più persone oltre a quattro singoli, per un totale di 54 persone tra cui diversi minori. Al momento dell’inizio dello sgombero erano presenti 10 nuclei familiari oltre ai quattro singoli, per un totale di circa 40 persone; nei giorni scorsi avevano già abbandonato spontaneamente lo stabile tre nuclei familiari, dei quali uno verso una sistemazione individuata attraverso i Servizi sociali.Delle 10 famiglie ancora presenti questa mattina, sette hanno lasciato l’edificio verso nuove sistemazioni individuate in autonomia, mentre tre hanno chiesto il supporto dei Servizi sociali.Complessivamente ad oggi sono quindi quattro le famiglie in carico ai Servizi sociali alloggiate presso sistemazioni di emergenza, per un totale di 18 persone di cui 6 minori. Nelle scorse settimane l’Assessorato alle Politiche sociali aveva promosso una serie di incontri con le famiglie al fine di agevolarne l’uscita spontanea verso sistemazioni legittime e idonee.