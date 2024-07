Sgombrata l’area di via dei Frilli

SESTO FIORENTINO – E’ stata sgomberata questa mattina un’area privata di via dei Frilli. Lo sgombero è avvenuto in seguito all’ordinanza contingibile e urgente emessa dal Comune di Sesto Fiorentino l’11 marzo scorso e per decisione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica del 22 giugno per motivi sanitari e di sicurezza. L’operazione, coordinata […]

SESTO FIORENTINO – E’ stata sgomberata questa mattina un’area privata di via dei Frilli. Lo sgombero è avvenuto in seguito all’ordinanza contingibile e urgente emessa dal Comune di Sesto Fiorentino l’11 marzo scorso e per decisione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica del 22 giugno per motivi sanitari e di sicurezza. L’operazione, coordinata dalla Questura di Firenze e dal Commissariato di Polizia di Sesto Fiorentino, ha coinvolto anche Vigili del Fuoco di Firenze, Comando dei Carabinieri di Sesto Fiorentino, agenti della Polizia Municipale di Sesto Fiorentino, Asl e assistenti sociali. Sei persone presenti nell’area sono state allontanate, tutte maggiorenni, lo spazio messo in condizioni di sicurezza, i due cani presenti regolarmente registrati e gli animali da cortile affidati all’associazione “GIAN il Binario”. A seguito dell’intervento la proprietà si occuperà della pulizia e messa in sicurezza dell’area.