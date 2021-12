“Sguardi su Signa”: presentato il calendario 2022 del Comune e dell’Associazione Scambi Internazionali

SIGNA – Presentato in sala giunta “Sguardi su Signa”, il calendario 2022 del Comune, realizzato in collaborazione con l’Associazione Scambi Internazionali. Dodici mesi racchiusi negli scatti di Francesco Catolfi, che raccontano non soltanto la bellezza di Signa ma anche il suo disegno urbano e architettonico. “Il primo calendario del Comune di Signa risale al 1996 con […]

SIGNA – Presentato in sala giunta “Sguardi su Signa”, il calendario 2022 del Comune, realizzato in collaborazione con l’Associazione Scambi Internazionali. Dodici mesi racchiusi negli scatti di Francesco Catolfi, che raccontano non soltanto la bellezza di Signa ma anche il suo disegno urbano e architettonico. “Il primo calendario del Comune di Signa risale al 1996 con le foto in bianco e nero del compianto Gianfranco Giovagnoli – ha detto il sindaco Giampiero Fossi – da allora non abbiamo più interrotto questa tradizione, pubblicando ogni anno un calendario che metta in luce specifici aspetti del nostro territorio”. “Una pubblicazione puramente signese che celebra il nostro territorio nelle immagini e nelle ricorrenze, tutte segnalate nei dodici mesi: dal lunedì di Pasqua, giorno in cui si trova la ricorrenza della festa della Beata, alle date in cui si celebrano le Liberazioni dei Comuni con cui Signa è gemellata”.

“Canonico appuntamento di dicembre in collaborazione con l’Associazione Scambi Internazionali, – ha aggiunto il presidente Maurizio Catolfi – quello che abbiamo davanti agli occhi è un calendario artistico ma, come ha detto il sindaco, anche una pubblicazione di architettura urbana e paesaggistica, aspetto che lo differenzia dai precedenti. Grazie allo sguardo e al lavoro di Francesco (Catolfi), con questa pubblicazione teniamo traccia di come Signa si profili in questo preciso momento storico, della sua bellezza e delle sue unicità. Uno sguardo a “volo d’uccello” sui tetti dei nostri edifici catturando la storia e il paesaggio di Signa”.

In ultimo i ringraziamenti della tipografia Nova Arti Grafiche nelle parole di Antonio Cavalieri: “Ringrazio sentitamente l’amministrazione comunale e il presidente dell’Associazione Scambi Internazionali per la bella opportunità. Siamo orgogliosi di aver contribuito a fare una pubblicazione su un Comune che ci appartiene e che amiamo”.