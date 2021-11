Shaolin, ancora vittorie per Signa. Ai campionati italiani di boxe cinese arrivano un primo e un secondo posto

SIGNA – La Shaolin quan fa Firenze, società che pratica Kung fu tradizionale cinese di stile Shaolin guidata dal maestro Francesco Bedogni è stata impegnata nello scorso week end a Campegine (Reggio Emilia) per il campionato italiano Uisp di Sanda (combattimento sportivo del kung fu) conosciuto anche come boxe cinese, con due atleti in gara: Marco Carboncini nella categoria 90 kg, che si è aggiudicato il titolo di campione italiano dopo aver disputato un ottimo incontro tecnico, e Lorenzo Giuliani nella categoria dei 70Kg, che dopo aver vinto il primo round è stato costretto al ritiro per un infortunio al naso, classificandosi secondo. Per Giuliani è stata la prima gara di esordio che tra l’altro stava disputando in maniera eccellente, che lo vedeva in vantaggio contro un avversario esperto. Carboncini invece ha partecipato e vinto anche in passato ad altri incontri nei campionati italiani e regionali. La Shaolin quan fa Firenze sarà impegnata ancora con altri appuntamenti sportivi. Chiunque desiderasse avvicinarsi a questa disciplina sportiva, la sede è in via Cavalcanti 12/A presso l’ex Scuola dei Mestieri a Signa.