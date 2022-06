Shaolin Quan Fa, a Perugia una pioggia di medaglie per festeggiare i dieci anni di attività a Signa

SIGNA – Shaolin Quan Fa di nuovo protagonista. Questa volta al Palabarton di Perugia dove si è svolto il “Golden Dragon Battle”, gara Open di carattere nazionale di Kung fu, Sanda (combattimento sportivo del Kung fu) e Tai ji quan. Trentuno le scuole di Kung fu in gara con circa 330 atleti suddivisi nelle varie discipline, per una manifestazione organizzata da Acsi e che si è confermata come una delle più importanti in Italia nel settore. E dove la Shaolin Quan Fa Firenze – ma con sede a Signa – e guidata dal maestro Francesco Bedogni, con 17 atleti nelle discipline Kung fu tradizionale di Shaolin e Sanda, ha conquistato ben 25 medaglie. Un bellissimo modo, quindi, per festeggiare i 10 anni di attività e di presenza sul territorio signese. Si conclude così la prima parte dell’anno agonistico, davvero ricca di soddisfazioni: Mondiali “On line” (ovvero virtuali) organizzati dal Monastero di Shaolin in Cina nel mese di febbraio in occasione del Capodanno cinese, 19 atleti in gara e 6 primi posti, 18 secondi posti, 4 terzi posti e un premio per la migliore scuola; Trofeo Città di Altedo, primo posto come società. Prossimo appuntamento da segnare sul calendario gli Internazionale che si svolgeranno sempre a Perugia a novembre. “Ciò che caratterizza queste manifestazioni – spiegano dalla società signese – sono la serenità e l’aria di fratellanza che si respira, il Kung fu non è uno sport ma uno stile di vita legato alla filosofia, non è uno spirito competitivo ma di confronto e di rispetto, con legami forti che gli atleti stringono fra di loro e così come lo spirito che lega i maestri per la crescita del settore”.