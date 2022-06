Shi Do Kan Lastra a Signa, ai campionati italiani di judo a Guastalla una pioggia di medaglie

LASTRA A SIGNA – Quando si parla di judo, il pensiero corre subito alla Shi Do Kan di Lastra a Signa e al suo maestro Stefano Nistri, un’eccellenza sul territorio quando “l’argomento” sono le arti marziali. Non a caso, la società lastrigiana è reduce dai campionati italiani Uisp di Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, […]

LASTRA A SIGNA – Quando si parla di judo, il pensiero corre subito alla Shi Do Kan di Lastra a Signa e al suo maestro Stefano Nistri, un’eccellenza sul territorio quando “l’argomento” sono le arti marziali. Non a caso, la società lastrigiana è reduce dai campionati italiani Uisp di Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, dove ha partecipato con più atleti ma soprattutto dove c’è stata una pioggia di medaglie. Alla manifestazione riservata alle categorie Cadetti ed Esordienti era presente con sette tesserati: Viola Malpezzi, Niccolò Cresci, Martina Cresci, Filippo Boretti, Riccardo Cei, Lorenzo Maiorana e Giacomo Ledda. Questo lo score: Filippo Boretti medaglia d’oro e cintura nera per meriti agonistici, Martina Cresci medaglia d’argento, Niccolò Cresci e Viopla Malpezzi medaglia di bronzo, quest’ultima anche cintura nera per meriti agonistici. A un passo dal podio gli altri atleti in gare, tutti quinti classificati.

Quattro, invece, gli atleti che hanno preso parte alle gare riservate alle categorie Juniores e Seniores: Gionata Benelli medaglia d’oro, Jacopo Conti medaglia d’oro, Anita Cannarozzo Scelfo medaglia d’oro e Cristian Tudor quinto classificato. Con soli quattro atleti sul tatami, inoltre, la compagine lastrigiana ha conquistato anche la coppa come ottava società classificata.