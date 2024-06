Shin Do Kan a livelli altissimi. E il Maestro Stefano Nistri è V° Dan di Judo. Gli altri successi della società lastrigiana

LASTRA A SIGNA – Shin Do Kan sugli allori nel fine settimana che ci siamo lasciati alle spalle. A livello di squadra, ma anche a livello personale. Con una crescita costante di successi fra cui spicca quello del Maestro Stefano Nistri (nella foto), caposcuola storico di questo Dojo, che ha ricevuto il conferimento del Vº Dan di Judo. Il frutto del lavoro portato avanti in questi anni in palestra e che è stato – giustamente – riconosciuto dalla Uisp, settore discipline orientali, che ha ritenuto doveroso riconoscere questo importante grado per l’impegno che da sempre lo caratterizza nei vari livelli di impegno quotidiano, territoriale, regionale e nazionale, sia tecnico che dirigenziale. Non solo perché contemporaneamente si sono svolti gli esami regionali per i passaggi di grado da 1º a 2º Dan e due dei suoi allievi, Anita Cannarozzo e Davide Berni, superando brillantemente la prova, hanno conquistato il 2º Dan. Nello stesso fine settimana, inoltre, due allievi agonisti del Dojo convocati nella rappresentativa nazionale per una gara internazionale a Berlino hanno vinto insieme alla squadra il torneo classificandosi ognuno nella propria categoria di peso, Gionata Benelli primo e Jacopo Conti secondo.