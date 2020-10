Shop&Shock, un modo innovativo per fare acquisti a I Gigli

CAMPI BISENZIO – Shopping comodo in poltrona, acquisti lampo a prezzi shock e ritiro piacevole in negozio: nasce “Gigli Shop&Shock”. Eurocommercial Properties, società leader in Europa nella proprietà e gestione di Centri Commerciali e Retail Park, sempre attenta alle nuove esigenze dei propri visitatori, lancerà domani 10 Ottobre il nuovo servizio drive- to-store “Gigli Shop&Shock”, […]

CAMPI BISENZIO – Shopping comodo in poltrona, acquisti lampo a prezzi shock e ritiro piacevole in negozio: nasce “Gigli Shop&Shock”. Eurocommercial Properties, società leader in Europa nella proprietà e gestione di Centri Commerciali e Retail Park, sempre attenta alle nuove esigenze dei propri visitatori, lancerà domani 10 Ottobre il nuovo servizio drive- to-store “Gigli Shop&Shock”, il primo progetto di flash deals di un centro commerciale in Italia, che unisce in una logica omni-channel le potenzialità di e-commerce, offerte a tempo e couponing.

Veri e propri “affari lampo”, acquisti a prezzi vantaggiosi da cogliere al volo mediante l’utilizzo del canale digitale; la customer journey è fluida ed intuitiva: accedi alla piattaforma dedicata, acquista il prodotto, scarica il buono per il ritiro e recati al punto vendita per ritirare il prodotto in una confezione brandizzata.

“Centri commerciali ed omni-canalità, un tema attuale e dibattuto, volto allo sviluppo ed all’introduzione di servizi innovativi “on2off“ in grado di valorizzare l’esperienza “phygital” anche negli Shopping Mall, – dichiara Stefano De Robertis, responsabile marketing di Eurocommercial – In questi ultimi mesi, nella riorganizzazione post-Covid19, molte realtà del retail real estate nazionali ed internazionali hanno supportato le performance dei punti vendita fisici strutturando nuovi canali ibridi tra shopping fisico e online. Eurocommercial ha sviluppato il progetto di “flash deals” al fine di ampliare il concetto di shopping rispetto agli utenti tradizionali del Centro Commerciale, in un’ottica di “total commerce” che garantisce un forte posizionamento strategico di medio periodo. Il nuovo ruolo di una proprietà, investitore pro-attivo, è anche quello di essere un abilitatore digitale, in quanto il confine tra vendita al dettaglio fisica e digitale diviene sempre più sottile”.

“I Centri Commerciali devono essere capaci di assumere una reale dimensione omni-channel, non solo contenitori fisici ma anche hub-vetrina per le vendite online. – afferma Alessandro Tani, Asset manager di Eurocommercial – Prioritaria l’accelerazione dei percorsi di innovazione tecnologica e l’implementazione di strumenti digitali utili alla clientela e fondamentali per i tenants. Da questo punto di vista Gigli Shop&Shock, è un canale alternativo a disposizione dei tenants per sfruttare al meglio l’elevata digital audience del Centro. Il lancio, previsto per il giorno 10 Ottobre, avverrà in modalità graduale sui canali on/off selezionati, e sarà promosso da fashion influencer. Il progetto è stato sviluppato dalla società So What – Gruppo Jets, sotto la direzione di Eurocommercial e coadiuvato dal team property management e marketing di Savills”.



I Centri Commerciali hanno delle grandi opportunità di rinnovamento davanti a loro – conclude Roberto Fraticelli, Director di Eurocommercial – e l’integrazione tra offerta online e offline è una realtà in continua evoluzione dove il Centro Commerciale può e deve svolgere un ruolo centrale con funzionalità che possono spaziare da mera “logistica dell’ultimo miglio” a quella di partner commerciale omnicanale degli operatori, da formule ormai ben instradate, come il click and collect, a quelle di centro di socialità sia online che offline. I vantaggi sono molteplici e vanno da un semplice risparmio importante sui costi (dalle infrastrutture della logistica ai resi), alla possibilità di utilizzare strumenti di marketing e comunicazione realmente “omnicanali”, fino all’incremento delle vendite grazie all’integrazione dei punti di contatto e dell’aumento del tasso di conversione. Il tutto al fine di offrire al cliente un servizio sempre migliore con dei costi estremamente competitivi”.