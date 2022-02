SESTO FIORENTINO – Uno showcooking con i cuochi di Qualità&Servizi per dire no allo spreco alimentare: è una delle iniziative lanciate dal Comune di Sesto Fiorentino, in collaborazione con Q&S e Unicoop, in occasione della Giornata nazionale per la prevenzione dello spreco alimentare. Sabato 5 febbraio, alle ore 12 sulla pagina Fb del Comune di […]

SESTO FIORENTINO – Uno showcooking con i cuochi di Qualità&Servizi per dire no allo spreco alimentare: è una delle iniziative lanciate dal Comune di Sesto Fiorentino, in collaborazione con Q&S e Unicoop, in occasione della Giornata nazionale per la prevenzione dello spreco alimentare. Sabato 5 febbraio, alle ore 12 sulla pagina Fb del Comune di Sesto Fiorentino, il cuoco Francesco mostrerà come sia possibile realizzare piatti sani e gustosi utilizzando anche le parti delle verdure che solitamente vengono buttate via.